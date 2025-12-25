Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Erzurum'da Uyku Laboratuvarı'nda yaklaşık 7 bin 500 hasta tedavi edildi

        İLHAMİ ERKILIÇ - Erzurum'da Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ndeki Uyku Laboratuvarı'nda, horlama, uykuda solunum durması ve huzursuz bacak sendromu gibi şikayetleri olan yaklaşık 7 bin 500 kişi tedavi edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2025 - 12:24 Güncelleme: 25.12.2025 - 12:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurum'da Uyku Laboratuvarı'nda yaklaşık 7 bin 500 hasta tedavi edildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İLHAMİ ERKILIÇ - Erzurum'da Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ndeki Uyku Laboratuvarı'nda, horlama, uykuda solunum durması ve huzursuz bacak sendromu gibi şikayetleri olan yaklaşık 7 bin 500 kişi tedavi edildi.

        Tam donanımlı acil kompleksi, tüp bebek ve nükleer tıp merkezleri, Uyku Laboratuvarı, donanımlı ameliyathaneleri, organ nakli ve kalp merkezi gibi birçok birimi bünyesinde barındıran, son sistem teknolojiyle donatılan yaklaşık 1500 yatak kapasiteli hastane, akademik ve tecrübeli kadrosuyla yurt içinin yanı sıra komşu ülkelerden gelen hastalara sağlık hizmeti sunuyor.

        Hastane bünyesinde 2005 yılında açılan ve Kovid-19 döneminde bir süre hasta sayısı azalan Uyku Laboratuvarı'nda, horlama, uyku bozukluğu, gündüz uyuklama hali ve uykuda boğulma gibi şikayetleri olanlara gecelik uyku testi yapılıyor.

        Bu şikayetleri olan hastalara, uyku öncesi görevli teknisyenlerce odada bulundurulan horlama ve pozisyon sensörleri, göğüs hareketleri ve beyin aktivitelerini algılayan elektroniksel cihazlar bağlanıyor.

        - Uykudaki tüm hareketleri kayıt altına alınıyor

        Hastaların uykudaki tüm hal ve hareketleri, solunum takipleri sesli ve görüntü olarak gece boyunca kayıt altına alınıyor.

        Testlerin ardından tanıları konulan hastalardan solunum sıkıntısı çekenler, laboratuvardaki cihazlarla tedavi ediliyor. Laboratuvarda, bugüne kadar yaklaşık 7 bin 500 kişi hizmet alarak tedavi edildi.

        Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Uyku Laboratuvarı sorumlusu Prof. Dr. Ömer Araz, AA muhabirine, 2005'ten beri laboratuvarda hasta baktıklarını söyledi.

        Salgın döneminde hasta sayısının azaldığını ifade eden Araz, "Şimdiye kadar 7 bin 500'e yakın hastamız oldu. Senede bazen 600, bazen 800 hasta bakıyoruz. Başta teşhis, sonra tedavi merkeziyiz. Teşhiste uykuda solunum bozukluklarına, huzursuz bacak sendromu gibi hareketlere bakıyoruz. Bazen de psikiyatrinin yönlendirdiği uyku sorunu olan hastalara bakıyoruz." dedi.

        Araz, genel muayeneden sonra hastanın akciğer solunum fonksiyon testi ve göğüs grafiği çekildiğini, gerekirse kulak burun boğaz muayenesi de yaptırdıklarını belirterek, uyku testi için acil hastalara daha erken, rutinse 3 ay civarında randevu verildiğini anlattı.

        - Erken randevu verildiği için farklı şehirlerden hastalar da geliyor

        Yakın tarihe randevu verdikleri için Erzurum ve Doğu Anadolu'nun yanı sıra Ankara, İstanbul ve İzmir gibi şehirlerden de hastalara hizmet verdiklerini dile getiren Araz, şunları kaydetti:

        "Ana hasta potansiyelimiz uykuda solunum bozuklukları, periyodik bacak hareketlerine de teşhis koyuyoruz. Uykuda solunum bozuklukları ciddi hastalık, hastaların çoğu başka kliniklere gidiyor. Tedaviye rağmen düzelmeyen tansiyon hastaları oluyor, onları da kardiyoloji uzmanı bize yönlendiriyor, teşhisini koyup tedavi ettiğimizde tansiyon problemi de çözülüyor."

        Araz, tanısını koydukları hastalara tedavi cihazını da raporladıklarını, hastaların bu cihazı ömür boyu kullandığını söyledi.

        Bu hastalıkta tedavi süreci kadar takiplerin de önemli olduğunu vurgulayan Araz, "Özellikle şiddetli horlama varsa ve horlama oda dışından duyuluyorsa, biri uykuda solunumun durduğunu görüyorsa, gündüz sürekli uykuluk hali varsa, kırmızı ışıkta dahi uyuyorsa, genç yaşta kalp krizi geçirilmişse mutlaka uykuda solunum bozukluğu hastalığının araştırılması lazım. Bu tip problemi olanlar göğüs hastalıklarına başvurmalı." diye konuştu.

        Ağrı'dan gelen Sait Balkis de hastanedeki hizmetlerden çok memnun kaldığını anlatarak, "Uyku problemim vardı, gece yatamıyordum, boğulma tehlikesi geçiriyordum, horlamam da vardı. Ağrı'dan buraya sevk ettiler. İnşallah şifa bulacağım." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Futbolda FETÖ operasyonu: 4 isim ifade verecek
        Futbolda FETÖ operasyonu: 4 isim ifade verecek
        Sadettin Saran adliyeye sevk edildi
        Sadettin Saran adliyeye sevk edildi
        Deniz Akkaya'ya zorlama hapis
        Deniz Akkaya'ya zorlama hapis
        Dursun Özbek'ten transfer mesajı!
        Dursun Özbek'ten transfer mesajı!
        Husumetlisine ateş açtı! Yoldan geçeni vurdu!
        Husumetlisine ateş açtı! Yoldan geçeni vurdu!
        Bankalara olan borçlar için yapılandırma süresi uzatıldı
        Bankalara olan borçlar için yapılandırma süresi uzatıldı
        İlk önce hangisini görüyorsunuz?
        İlk önce hangisini görüyorsunuz?
        Trabzonspor'dan Ahmed Kutucu'ya kanca!
        Trabzonspor'dan Ahmed Kutucu'ya kanca!
        Şeytanın aklına gelmez! 29 koyunun karnında dikiş izi vardı!
        Şeytanın aklına gelmez! 29 koyunun karnında dikiş izi vardı!
        Mutluluklarını haykırdılar
        Mutluluklarını haykırdılar
        Ukrayna'dan kritik Donbass önerisi
        Ukrayna'dan kritik Donbass önerisi
        Vücudumuzun en güçlü hali hangi yaşta oluyor?
        Vücudumuzun en güçlü hali hangi yaşta oluyor?
        Yolcu treni çarpınca köprüden düştü!
        Yolcu treni çarpınca köprüden düştü!
        Fenerbahçe'nin ilk yarı karnesi: 20 yıl sonra ilk!
        Fenerbahçe'nin ilk yarı karnesi: 20 yıl sonra ilk!
        Hem eş hem kayınvalide... Çifte vahşet!
        Hem eş hem kayınvalide... Çifte vahşet!
        Tavuk büyüsü yaptılar
        Tavuk büyüsü yaptılar
        Kripto parada rekor hırsızlık: 2.7 milyar dolar
        Kripto parada rekor hırsızlık: 2.7 milyar dolar
        Emeklilikte bir haftalık fırsat
        Emeklilikte bir haftalık fırsat
        Dijital hizmetler vergisi düşürüldü
        Dijital hizmetler vergisi düşürüldü
        TSS'de primler ulaşılabilir
        TSS'de primler ulaşılabilir

        Benzer Haberler

        Kavas'tan geçmişten günümüze Afrika
        Kavas'tan geçmişten günümüze Afrika
        'Sarıkamış Harekatı'nın büyük etkisi daha sonra görüldü'
        'Sarıkamış Harekatı'nın büyük etkisi daha sonra görüldü'
        MHP Milletvekili Aydın, TEKNOFEST etkinliklerinin Erzurum'da yapılmasını is...
        MHP Milletvekili Aydın, TEKNOFEST etkinliklerinin Erzurum'da yapılmasını is...
        Çelebi; "Aşçılarımız yardımcı değil, teknik personeldir"
        Çelebi; "Aşçılarımız yardımcı değil, teknik personeldir"
        Otomobil bahçe duvarında asılı kaldı
        Otomobil bahçe duvarında asılı kaldı
        Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesinde beyaz önlük heyecanı
        Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesinde beyaz önlük heyecanı