        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Sporla hayata tutunan engelli genç devlet desteğiyle iş hayalini gerçekleştirdi

        İLHAMİ ERKILIÇ - Erzurum'da yüksekten düşme sonucu felçli kaldıktan sonra sporla hayata tutunan tekerlekli sandalye curling takımındaki 28 yaşındaki Ramazan Çelik, devlet desteğiyle iş hayaline kavuştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2025 - 13:37 Güncelleme: 25.12.2025 - 13:37
        Erzurum'da 11 yıl önce yüksekten düşmesi sonucu felçli kaldıktan sonra curling sporuyla hayata tutunan Çelik, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Genel Müdürlüğünce hayata geçirilen Engelsiz İşgücü Uyum Programı kapsamında bir süre önce Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde işe başladı.

        Kurumun Engelli Yaşlı Hizmet Biriminde ve Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi'nde (ŞÖNİM) görevlendirilen Çelik, her sabah evinden tekerlekli sandalyeyle geldiği iş yerinde, rehberlik ettiği kendisi gibi engellileri ve yaşlı biriminden hizmet alacak kişileri güler yüzle karşılıyor.

        Burada yaşlılık aylığı ve engelli bireylerin evde bakım evrak işlerini takip eden Çelik, yıllar sonra devlet desteğiyle gerçekleşen çalışma hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyor.

        Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, AA muhabirine, kurum olarak özel gereksinimli bireylerle pozitif çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

        Bu bireylerin topluma ve iş hayatına katılmalarını önemseyip desteklediklerini ifade eden Aykut, "Özel gereksinimli bireylerin sosyalleşmesi, öz güven gelişimi ve psikolojik destek noktasında imkan ve hizmetlerimiz var. Bunun güzel bir örneğini Ramazan kardeşimizle yaşıyoruz. Ramazan, evde bakım hizmeti alan engelli bireyleri işlemlerine destek oluyor. Ayrıca ŞÖNİM biriminde de çalışıyor." dedi.

        Aykut, özel gereksinimli bireylerin iş hayatına atılmasının psikolojilerine de olumlu anlamda katkı sağladığını vurguladı.

        Çelik'in spor alanında da kendisini geliştirdiğini anlatan Aykut, "Ramazan'ın curling alanında milli sporcu olma yolunda ilerlemesi bizi mutlu ediyor. Biz bu bireylerimize her türlü desteği veriyoruz, desteklemeye devam edeceğiz. Bizler için önemli olan bireyin engeli değil, emeği, azmi ve hayata katılma iradesidir. Bu noktada bütün engelli bireylerimizin her zaman yanındayız." diye konuştu.

        - "Bir işte çalışmayı hep hayal etmiştim"

        Ramazan Çelik de 2014 yılında yüksekten düşme sonucu kaza geçirdiğini ve uzun süren tedavi gördüğünü söyledi.

        Tedavilerden sonuç alamadığını ve iki ayağından felçli kaldığını belirten Çelik, daha sonra spora başladığını ve bir süre basketbol oynadığını ifade etti.

        Arkadaş tavsiyesiyle curling branşına yöneldiğini söyleyen Çelik, şunları kaydetti:

        "7 yıldır sporla uğraşıyorum, sporla hayata tutundum. Tekerlekli sandalye curling takımı olarak milli takım seçmelerine girdik. İnşallah milli takıma seçiliriz ve ülkemizi en güzel şekilde temsil ederiz. Engelli evde bakım birimi ve ŞÖNİM'de işe başladım. Çalışmak çok iyi, burada iş arkadaşlarım, müdürüm hepsi iyiler, bana destek oldu. Hayatımda ilk defa bir işte çalışmaya başladım. Çalıştığım için çok mutluyum, sabah kalkıp işe geliyorum, bu bana çok iyi geliyor. Bir işte çalışmayı hep hayal etmiştim, devletin desteğiyle gerçekleşti. Bu işle öz güvenim arttı, arkadaş çevrem çoğaldı."

        Çelik, tüm engelli bireylere spor yapmaları tavsiyesinde bulundu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

