Atatürk Üniversitesi, yeni kayıt yaptıran öğrenciler için oryantasyon programı başlattı Atatürk Üniversitesi'ne yeni kayıt yaptıran öğrenciler için oryantasyon programı düzenlendi.

Atatürk Üniversitesi'ne yeni kayıt yaptıran öğrenciler için oryantasyon programı düzenlendi.

Öğrencilerin kampüs hayatına adaptasyonlarını hızlandırmak ve birimlerin tanıtımı için Garaj Okuma Salonu'nda düzenlenen 2023-2024 Akademik Yılı Oryantasyon Programı'nda fakülteler, sivil toplum kuruluşları, özel dil okulları ve öğrenci kulüpleri açılan stantlarla, ziyaretçilere bilgiler verdi.

Öğrenciler, burada hem öğrenim görecekleri fakültelerden bilgiler aldı, hem de çeşitli kulüplere başvuru yaptı.

Stantlarda, TEKNOFEST roketleri, yapay zeka programları, sanatsal faaliyetler gibi çalışmalara da yer verildi.

3-4-5 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek olan program kapsamında çeşitli etkinlik ve konferanslar düzenlenecek.