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        Erzurum Emniyet Müdürlüğünden "Kentin huzuru için gece gündüz görevdeyiz" mesajı

        Erzurum Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentin huzur ve güvenliğini sağlamak için gece gündüz çalışmalarını sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2023 - 11:50 Güncelleme: 11.10.2023 - 11:50
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        Erzurum Emniyet Müdürlüğünden "Kentin huzuru için gece gündüz görevdeyiz" mesajı
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        Erzurum Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentin huzur ve güvenliğini sağlamak için gece gündüz çalışmalarını sürdürüyor.

        İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar'ın talimatıyla kent genelindeki denetimlerini artıran polis ekipleri, zaman zaman cadde ve sokaklarda uygulama yapıyor.

        Kentin en işlek noktalarında 7 gün 24 saat esasıyla görev yapan polis ekipleri, meskun mahalleler ve metruk yapıları da sık sık kontrol ediyor.

        Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından Yunus polislerinin motosikletle yaptığı devriye, "Gece, gündüz, cadde, sokak, şehrimizin huzur ve güvenliği için daima yollardayız." notuyla paylaşıldı.

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