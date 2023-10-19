Erzurum'da "100. Yılında Cumhuriyet 2. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu" başladı Erzurum'da, devlet ve millet bütünleşmesinin sağlanması, Cumhuriyet'in insanlara kazandırdıklarının daha iyi anlaşılması amacıyla düzenlenen "100. Yılında Cumhuriyet 2. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu" başladı.

Erzurum'da, devlet ve millet bütünleşmesinin sağlanması, Cumhuriyet'in insanlara kazandırdıklarının daha iyi anlaşılması amacıyla düzenlenen "100. Yılında Cumhuriyet 2. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu" başladı.

Türk Tarih Kurumu ve Erzurum Teknik Üniversitesi işbirliğinde düzenlenen sempozyumun açılışı, üniversitenin Edebiyat Fakültesi Prof. Dr. Muammer Yaylalı Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Vali Yardımcısı Ahmet Özdemir, sempozyumun açılışında, son yüz yıllık süreçte ve gelecek yüz yılda sosyal alandaki ilişkilerin sempozyumda yorumlanacağını söyledi.

Sempozyumun hayırlara vesile olmasını dileyen Özdemir, "Sosyal bilimler çok farklı disiplinleri beraberinde getirmiş toplumsal yaşamın ilişkilerini gün yüzüne çıkartan disiplinlerin birbirine bağlı olduğu büyük bir ilim alanı. Bu konuda da çok kıymetli akademisyenlerin yapacağı bildirilerle, sosyal bilimlerdeki bu alan daha da kıymetleşecek. Gelecek yüz yılda toplumsal yaşamda daha da önemli adımlar atılacak. Sempozyumun hayırlara vesile olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Türk Tarih Kurumu Bilimsel Araştırmalar Müdürü Dr. Yunus Pustu da 1931'de kurulan Türk Tarih Kurumunun, Türkiye tarihinin tüm yönleriyle hakikatleri ortaya koymak amacıyla Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün himayelerinde tarih ilminin yanında arkeoloji, antropoloji, coğrafya, dil bilim, edebiyat, felsefe, iktisat, hukuk ve sosyoloji gibi alanları da kapsayan çalışmaların hayata geçirilmesinde rol oynadığını belirtti.

Türk Tarih Kurumunun bir asra yakındır sosyal bilimlere hem önem veren hem de onu zenginleştiren bir yapıyı sürdürdüğünü ifade eden Pustu, şöyle konuştu:

"Cumhuriyetimizin yüzüncü yılını idrak ettiğimiz bugünlerde, sosyal bilimler alanında kapsayıcı ve bütünlükçü bir bakış açısı sağlayan iş bu sempozyumda hem sosyal bilimlerin muhtelif alanlarındaki yeni araştırmaları ortaya koyacak hem de sosyal bilimler literatürüne önemli katkılar sağlayacak mahiyettedir. Alan uzmanlarının kıymetli tebliğlerinden oluşan yaklaşık 20 oturumlu bu sempozyum eğitimden hukuka, diplomasiden iktisada, felsefeden, sosyolojiye uzanan geniş bir yelpazede sunumlar gerçekleştirilecektir."

- Sempozyuma 35 üniversiteden 77 bilim insanı katılıyor

Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak ise Cumhuriyet kavramının ilk kez telaffuz edildiği kadim Erzurum'da, Cumhuriyet'in 100. yılı münasebetiyle bu sempozyumu düzenlemenin mutluluğu içerisinde olduklarını söyledi.

Sempozyumun gelecek yüzyıla ışık tutacağını ve birtakım politikaların benimsemesinde farkındalık oluşturacağı bilimsel bir etkinlik olacağını belirten Çakmak, şunları kaydetti:

"Sempozyumumuzda 35 farklı üniversiteden 77 bilim insanı ve 19 oturumda sunum ile konuşmalar gerçekleştirilecektir. Üniversiteler, cumhuriyet bilincinin ve kazanımlarının gelecek kuşaklara aktarılmasında önemli bir sorumluluğa sahiptir. Bu sorumluluğun farkında olan üniversitemiz sempozyum vesilesiyle ve siz değerli bilim insanlarının katkılarıyla tarihe önemli bir not düşmüş olacaktır."

Sempozyumda, Cumhuriyet dönemi Türk müziğinden seçkiler konseri verildi.

Cumhuriyet döneminde Erzurum, Türkiye'de Felsefe, Kültür ve Sanat, Tarım ve Hayvancılık, Tarihi, Dini ve Tasavvufi Düşünce, Türkiye'de Tarihçilik, Türk Dili,Türk Eğitim Düşüncesi, Türk Dış Politikası, Türkiye'de Sosyoloji, Diplomasi ve Türk Edebiyatı gibi konuların ele alınacağı sempozyum, 3 gün sürecek.