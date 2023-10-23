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        Erzurum'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 13 firari hükümlü yakalandı

        Erzurum'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 13 firari hükümlü, polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2023 - 10:45 Güncelleme: 23.10.2023 - 10:45
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        Erzurum'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 13 firari hükümlü yakalandı
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        Erzurum'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 13 firari hükümlü, polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve arama kararı bulunanların yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon başlattı.

        Bu kapsamda ilde "hırsızlık", "kasten yaralama" ve "öldürme", "uyuşturucu madde kullanma", "hakaret", "tehdit", "trafiği tehlikeye sokma" gibi farklı suçlarından haklarında 1 ay 26 gün ila 18 yıl 4 ay arasında değişen kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.K, U.C, H.Ç, C.Y, M.A.K, C.A, C.K, M.K, Ö.Ç, A.S, K.P, F.Y. ve E.T. yakalandı.

        Ekipler ayrıca çeşitli suçlardan aranan S.D, E.T. ve B.Ş'yi gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Hükümlüler ise işlemlerinin tamamlanması sonrasında cezaevine teslim edildi.

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