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        Erzurum Büyükşehir Belediyesi 4 bin kişiye özel sektörde iş imkanı sundu

        Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, 4 bin kişiye özel sektörde iş imkanı sunduklarını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2023 - 13:07 Güncelleme: 26.10.2023 - 13:18
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        Erzurum Büyükşehir Belediyesi 4 bin kişiye özel sektörde iş imkanı sundu
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        Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, 4 bin kişiye özel sektörde iş imkanı sunduklarını bildirdi.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, yaptığı yazılı açıklamada, Büyükşehir Belediyesi olarak şehrin istihdam hayatına da önemli katkılar sunduklarını belirtti.

        Belediye olarak istihdama yönelik faaliyetlerine devam ettiklerini aktaran Sekmen, "Yatırımcı ve müteşebbis kuruluşlarımıza sunduğumuz imkanlar nispetinde şimdiye kadar 4 bin kardeşimizin özel sektörde istihdam edilmesini sağladık. Şu ana kadar 20'yi aşkın firmamızın şehrimizde küçük, orta ve büyük ölçekli üretim merkezi ve fabrika kurmasını sağladık. İstihdam alanında 2500'ün üzerinde hanım kardeşimizin ekonomik gelir elde etmesini de sağladık." ifadelerini kullandı.

        Kentteki işsizlik sorununun çözümü için özel sektör kuruluşları ve müteşebbislere 10 yıldır her türlü kolaylığı sağladıklarını vurgulayan Sekmen, şunları kaydetti:

        "Bizler Erzurum'a ülke genelindeki yatırımcılarımızı çekmek, kalkınmayı kolektif akılla sağlamak için var gücümüzle çalışıyoruz. İktisadi ve ticari hayatı, ekonomik ve sosyal hinterlandıyla geniş yatırım olanağına sahip Erzurum'un bir cazibe merkezi olması için Türkiye'nin dev markalarını üretim ve istihdam için şehrimize kazandırıyoruz. Tarihi İpekyolu üzerinde bulunan şehrimiz, binlerce yıllık medeniyet birikimiyle ticaretin de merkezini teşkil etmiştir. Tarihi İpekyolu güzergahına sahip olan Erzurum'un ticari hayatını canlandıran istihdam içerikli yeni projeler geliştirmeye ve üretim merkezi ve fabrikalar açmaya devam edeceğiz."

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