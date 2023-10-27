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        Cumhuriyet'in 100. yılına özel hazırlanan "Son Akşam Yemeği" filmi Erzurum'da sinemaseverlerle buluştu

        Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yıl dönümüne özel hazırlanan, Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu "Son Akşam Yemeği" filmi, Erzurum'da sinemaseverlerle buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2023 - 20:16 Güncelleme: 27.10.2023 - 20:16
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        Cumhuriyet'in 100. yılına özel hazırlanan "Son Akşam Yemeği" filmi Erzurum'da sinemaseverlerle buluştu
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        Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yıl dönümüne özel hazırlanan, Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu "Son Akşam Yemeği" filmi, Erzurum'da sinemaseverlerle buluştu.

        Cumhuriyet'in ilanının bir gün öncesinde Çankaya Köşkü'nde verilen akşam yemeğini konu edinen filmin yönetmenliğini Levent Onan üstlendi.

        Filmde, Engin Şenkan, Onur Tuna, Azra Aksu, Pelin Akil, Necip Memili, Mustafa Kırantepe, Yasemin Çonka, Nehir Gökdemir ve Aslı Tandoğan rol aldı.

        Türkiye'de 81 ilde aynı anda gösterime giren film, Erzurumlu sinemaseverin beğenisini kazandı.

        Bir alışveriş merkezindeki sinema salonunda filmi izleyen Naciye Sinem Yılmaz, AA muhabirine, filmi çok beğendiğini söyledi.

        Filmin çekim çalışmalarına başladığından bu yana vizyona girmesini beklediğini belirten Yılmaz, "Gerçekten çok beğendim. İnşallah cumhuriyetimiz her zaman ilelebet kalır. Çocuklarımız, gençlerimiz İnşallah devam ettirir. Bazı kısımlarda ağlamaklı oldum. Çok beğendim." dedi.

        İzleyici Mustafa Öztürk ise filmin son sahnelerinin çok duygulu olduğunu, Atatürk'ün güzel anlatıldığını ifade etti.

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