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        "Caddeli Ömer" boynuna astığı tezgahla Erzurum'u boydan boya gezerek ekmek parası kazanıyor

        TALHA KOCA - Erzurum'da annesinin 21 yıl önce cüzdanındaki son parasını verdiği 1 lirayla henüz 5 yaşındayken ayakkabı boyacılığına başlayan "Caddeli Ömer" lakaplı Ömer Demir, boynuna astığı tezgahıyla şehri gezerek çikolata ve bisküvi satıp ailesine destek oluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2023 - 11:24 Güncelleme: 02.11.2023 - 11:24
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        "Caddeli Ömer" boynuna astığı tezgahla Erzurum'u boydan boya gezerek ekmek parası kazanıyor
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        TALHA KOCA - Erzurum'da annesinin 21 yıl önce cüzdanındaki son parasını verdiği 1 lirayla henüz 5 yaşındayken ayakkabı boyacılığına başlayan "Caddeli Ömer" lakaplı Ömer Demir, boynuna astığı tezgahıyla şehri gezerek çikolata ve bisküvi satıp ailesine destek oluyor.

        Yakutiye ilçesinde yaşayan 7 çocuklu çiftin ortanca evladı Demir, ilkokul çağlarında annesinin cüzdanında kalan son 1 lirayı sermaye yaparak ayakkabı boyacılığına başladı.

        Daha sonra boynundan kemerle astığı tahta tezgahla şehrin işlek noktalarından Cumhuriyet Caddesi ile diğer yerlerde çikolata ve bisküvi satışına başlayan 26 yaşındaki Demir, hem eğitimine devam edip hem de sattığı ürünlerden elde ettiği parayla ailesine destek vermeye devam etti.

        Sıklıkla caddede görülmesinden dolayı esnaf ve halk tarafından "Caddeli Ömer" lakabı verilen Demir çeşitli sebeplerden dolayı 7. sınıfta okulu bırakmak zorunda kaldı.

        Sabah erken saatlerde tezgahıyla caddeye gelen Demir, gün boyu kentte yaklaşık 40 kilometre yürüyerek satış yapıyor.

        Demir, AA muhabirine, kentte birçok kişi tarafından tanındığı için mutluluk, yaptığı işten dolayı da gurur duyduğunu söyledi.

        Annesinin verdiği son 1 liranın kendisini duygulandırdığını ve Yakutiye Medresesi civarında işe başladığını anlatan Demir, önceleri kentte ayakkabı boyacılığı, simit ve meyve suyu satışı yaptığını belirtti.

        Evlerine az da olsa helalinden para götürmenin huzuru içinde işini yaptığını anlatan Demir sokaklarda herhangi bir kötü alışkanlık edinmeden bu yaşına geldiğini vurguladı.

        - "Hayat zor ama Allah rızkımızı veriyor"

        Cadde esnafının da kendisine destek olduğunu dile getiren Demir şöyle devam etti:

        "Esnaf her zaman arkamda durup destek veriyor. Yeri geldiğinde onlar için kuryelik yapıyorum. Şükürler olsun anne ve babamın duasıyla ayakta kaldım. Gençliğimi, çocukluğumu bu sokaklara verdim ama kötü şeylerden hep uzak durdum. Hayat zor ama Allah rızkımızı veriyor. Kazandığım parayı anneme veriyorum, o da evin ihtiyaçlarını karşılıyor. Vatandaşların güzel bakışlarıyla karşılaşıyorum. Benim gibi satış yapan kimse kalmadı. Gördüklerinde benimle fotoğraf çektirenler oluyor."

        Halkın ilgisinin kendisini sevindirdiğini ifade eden Demir, "Dışarıda hüzünlü birini gördüğümde yanına gidiyorum 'çikolata ye mutluluk getirir' diyorum beni görünce gülmeye başlıyor." diye konuştu.

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