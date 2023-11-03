Erzurum ve Ağrı'da belediyelerden İsrail'i destekleyen firmalara boykot Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve Ağrı Belediyesine ait tesisler ile iştirak şirketlerde, İsrail'e destek veren markaların ürünlerinin satışı ve dağıtımı yasaklandı.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve Ağrı Belediyesine ait tesisler ile iştirak şirketlerde, İsrail'e destek veren markaların ürünlerinin satışı ve dağıtımı yasaklandı.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, İsrail'in ülkede sattığı tüm ürünleri boykot ettiklerini ve Filistin'in yanında olduklarını belirterek, "Filistinli kardeşlerimizin yanındayız. İşgalci ve terör devleti zalim İsrail’in ülkemizde satmış olduğu tüm ürünleri boykot ediyoruz. Belediyemize ait iştirak ve tesislerimizde, İsrail’e ait markaların ürünleri satılmamaktadır." ifadelerini kullandı.

- Ağrı

Ağrı Belediyesinin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda ise "belediyeye ait tesislerde işgalci İsrail'e ait markaların ürünlerine yer olmadığı" belirtildi.

Paylaşımda, "Zalimliğe ve haksızlığa karşı duruşumuzu sürdürüyoruz. Belediyemiz bünyesinde hizmet gösteren faaliyet alanlarımızda İsrail destekçisi ürünlerin satışı ve dağıtımı yasaklanmıştır." ifadelerine yer verildi.