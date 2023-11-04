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        İHH üyeleri İncirlik Üssü'ne gitmek için Erzurum'dan yola çıktı

        İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Erzurum Şubesince Filistin'e destek amacıyla oluşturulan araç konvoyu, Adana'daki İncirlik Üssü'ne gitmek üzere yola çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2023 - 12:43 Güncelleme: 04.11.2023 - 12:54
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        İHH üyeleri İncirlik Üssü'ne gitmek için Erzurum'dan yola çıktı
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        İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Erzurum Şubesince Filistin'e destek amacıyla oluşturulan araç konvoyu, Adana'daki İncirlik Üssü'ne gitmek üzere yola çıktı.

        Lalapaşa Camisi'nde bir araya gelen İHH üyeleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına tepki gösterdi.

        Derneğin Erzurum Temsilcisi Ömer Onay, yaptığı açıklamada, birçok coğrafyada sivillere zulmedildiğini söyledi.

        Dünyada sivil halkın gerçekleri gördüğünü ifade eden Onay, "ABD, İsrail ve onların taşeronluğunu yapan ülkelerin yöneticilerine meydan okumak için bugün İstanbul’dan ve Türkiye’nin dört bir yanından yola çıkıyoruz. 'Rotamız İncirlik,Yükümüz İnsanlık' olacak." dedi.

        Onay, dünyanın dört bir yanında kitlesel eylemler yapıldığını, Türkiye'nin de Gazze için ayakta olduğunu belirtti.

        Gazze ve Filistin'in bugünün meselesi olmadığını vurgulayan Onay, "Yumruklarımız sıkı, sesimiz gür, inancımız tam, amacımız net, söylemimiz tek, Filistin özgür olana kadar mazlumların yanında olmaya ve seslerini duyurmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

        Açıklamanın ardından dualar eşliğinde 15 araçtan oluşan konvoy, İncirlik Üssü'ne gitmek üzere hareket etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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