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        Erzurum'un kırsal mahallelerinde sonbahar renkleri hakim oldu

        Erzurum'un Yakutiye ilçesindeki kırsal mahalleler, sonbaharın gelişiyle sarı, yeşil ve turuncu tonlarına büründü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2023 - 14:01 Güncelleme: 05.11.2023 - 14:09
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        Erzurum'un kırsal mahallelerinde sonbahar renkleri hakim oldu
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        Erzurum'un Yakutiye ilçesindeki kırsal mahalleler, sonbaharın gelişiyle sarı, yeşil ve turuncu tonlarına büründü.

        Yeşilova, Ortadüzü, Değirmenler ve Umudum mahallelerindeki farklı türden ağaçlar, sonbahar renklerini yansıtıyor.

        Şehir merkezine 13 kilometre uzaklıktaki Kalor Tepe Mesire Alanı'nda, yaprak dökümüyle sarıya bürünen bitki örtüsü ve ağaçlar, ziyaretçileri farklı tonlardaki renkleriyle karşılıyor.

        Sarı, yeşil ve turuncunun harmanlandığı ağaçlık alanlarda, sonbahar renkleri gözleniyor.

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