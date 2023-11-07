Erzurum'un tarihi mekanları FPV dron ile görüntülendi Selçuklu ve Osmanlı dönemine ait çok sayıda tarihi eserin bulunduğu Erzurum'da, Kültür Yolu Projesi'yle açık hava müzesine dönüştürülen kentin tarihi mekanları, FPV dron ile görüntülendi.

Selçuklu ve Osmanlı dönemine ait çok sayıda tarihi eserin bulunduğu Erzurum'da, Kültür Yolu Projesi'yle açık hava müzesine dönüştürülen kentin tarihi mekanları, FPV dron ile görüntülendi.

Kentsel dönüşüm çalışmalarıyla gün yüzüne çıkarılan ve çehresi güzelleştirilen Erzurum Kalesi, Üç Kümbetler ve Çifte Minareli Medrese ile tarihi Ulu Cami FPV dron ile kaydedildi.

Yaklaşık 200 milyon lira bütçe harcanarak 80 hektar alana yapılan Millet Bahçesi içerisindeki tarihi mekanlar, her yıl yüz binlerce turisti ağırlıyor.

Kış turizminde adını dünyada duyuran ve Ekonomik İşbirliği Teşkilatınca 4. Turizm Bakanları Toplantısı'nda "2025 EİT Turizm Başkenti" olarak seçilen kentteki tarihi yapılar, yüzyıllardır ayakta kalmasıyla dikkati çekiyor.

Hatuniye Medresesi olarak bilinen ve kaynaklarda 13. yüzyılda yaptırıldığı belirtilen Çifte Minareli Medrese, mimari yapısı ve taç kapısındaki bezemeler, Selçuklu taş süslemesindeki estetik anlayışın örneklerini yansıtıyor.

Saltuklular döneminden kalan 844 yıllık Tepsi Minareli Saat Kulesi ile Erzurum Kalesi de çevre düzenlemesinin ardından tarihi dokuyu gözler önüne seriyor.

Millet Bahçesi'nin adını aldığı 12-14. yüzyıl da yaptırıldığı belirtilen Üç Kümbetler ise Anadolu'daki anıt mezarların öne çıkan örnekleri arasında yer alıyor.

Fotoğraf meraklılarının ilgi gösterdiği alanlar, FPV dron ile farklı açılardan kayda alındı.