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        Erzurum Diplomasi Akademisi 8. yıl çalışmalarına başlıyor

        Erzurum Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle lise, lisans ve lisansüstü öğrencilerine yönelik eğitim ve kariyer programında hizmet veren Erzurum Diplomasi Akademisi'nin 8. yıl çalışmaları başlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2023 - 12:48 Güncelleme: 07.11.2023 - 12:48
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        Erzurum Diplomasi Akademisi 8. yıl çalışmalarına başlıyor
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        Erzurum Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle lise, lisans ve lisansüstü öğrencilerine yönelik eğitim ve kariyer programında hizmet veren Erzurum Diplomasi Akademisi'nin 8. yıl çalışmaları başlıyor.

        Uluslararası Rabia Platformu Başkanı Cihangir İşbilir'in danışmanlığını yaptığı akademi, Erzurum merkezli bölgedeki tüm şehirlerden bu alana ilgi duyan gençlere eğitim vermeyi ve farkındalık sağlamayı amaçlıyor.

        Programda, kültür ve medeniyete yabancı olmayan gençlere dış politika, insani diplomasi, diplomasi teknikleri, siyasi tarih, gönül coğrafyası, çatışma bölgeleri, barış inşası gibi konularda Türkiye'deki önemli kurumlarda staj yapmaları ve istihdam edilmeleri amacıyla eğitimler veriliyor.

        Bugüne kadar 2 bin 500'ü aşkın öğrencinin katıldığı akademide öğrenciler, her ay uzmanlarca belirlenen ve akademi tarafından verilen en az 2 kitabı okuyor.

        Ardından akademi bünyesinde verilen raporlama teknikleri eğitimi ile bu kitaplar raporlanarak sunumları yapılıyor.

        Türkiye'nin "girişimci ve insani dış politikası"na uygun şekilde bugüne kadar 25'i aşkın çalışma grubu, atölye ve bültenin kurulduğu akademide her sene 200 gün eğitim-öğretim döneminde, 100 gün ise yaz döneminde çalışmalar yapıldı.

        Öğrenciler, bu çalışmalarla günlük çalışma esasıyla 600'e yakın analiz, rapor ve makale incelemesi gerçekleştirirken bir ülke ve bölgeyi inceleyerek konularını daha yakından takip etme imkanı da buluyor.

        Takip sonrasında ise öğrenciler gündem hakkında analizler yazarak bunları sosyal medya hesaplarında servis edebiliyor.

        Bugüne kadar akademiye katılan öğrenciler, 23 ülkede saha çalışmalarına katılıp kurum ziyareti gerçekleştirdi.

        Yeni dönemde de devam edecek akademinin başvuruları, 24 Kasım'a kadar devam edecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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