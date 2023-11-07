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        Erzurum Ticaret Borsası

        Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 225 liradan satıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2023 - 16:13 Güncelleme: 07.11.2023 - 16:13
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        Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 225 liradan satıldı.

        ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

        ÜRÜN CİNSİ BİRİM EN AZ FİYAT EN ÇOK FİYAT ORTALAMA SATIŞ ŞEKLİ
        Büyükbaş et Kg 225,00 225,00 225,00 HMS
        Patates Kg 9,65 10,00 9,83 HTS
        Tereyağı Kg 175,00 175,00 175,00 HTS
        Tavuk eti Kg 95,33 131,23 104,43 HTS

        HTS: Hazır Tüccar Satışı

        HMS: Hazır Müstahsil Satış

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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