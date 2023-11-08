Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Erzurum'da Gazze için kurulan hayır çarşısı, desteklerle sürüyor

        Erzurum Sivil Toplum Platformu öncülüğünde İsrail'in saldırdığı Gazze'ye yardım için oluşturulan hayır çarşısı, halkın desteğiyle devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2023 - 14:12 Güncelleme: 08.11.2023 - 14:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurum'da Gazze için kurulan hayır çarşısı, desteklerle sürüyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Erzurum Sivil Toplum Platformu öncülüğünde İsrail'in saldırdığı Gazze'ye yardım için oluşturulan hayır çarşısı, halkın desteğiyle devam ediyor.

        Havuzbaşı Kent Meydanı'nda 55 sivil toplum kuruluşu ve esnafların destekleri ile kurulan hayır çarşısında, kadınların evlerinde yaptıkları yiyecekler ve getirilen kıyafetler satışa sunuluyor.

        Alanda oluşturulan yemek bölümünde, çarşıdan aldıkları yiyecekleri yiyen vatandaşlar ayrıca Gazze'deki dramı yansıtan fotoğraf karelerinin olduğu sergiyi de gezebiliyor.

        İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Erzurum Şube Başkanı Ömer Onay, AA muhabirine, kentteki sivil toplum kuruluşlarının ortak kararı ile hayır çarşısının oluşturulduğunu belirtti.

        Onay, "Gazze'deki kardeşlerimiz çok ciddi sıkıntı içindeler. İşgalci İsrail, her gün bombalıyor. Binlerce kardeşimiz hayatını kaybetti, yüzbinlerce yaralı var. O kardeşlerimize destek olabilmek adına buradan çalışmalarımıza devam ediyoruz." dedi.

        Çarşıda görevli Tamer Kasapoğlu, "Karınca kararınca elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

        Gönüllülerden Alparslan Tarih ise pazar günü sona erecek çarşının gelirlerinin tamamının Gazze'ye gönderileceğini belirtti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Özellerden Kılıçdaroğlu'na ziyaret
        Özellerden Kılıçdaroğlu'na ziyaret
        Avrupa Yakası'nın suyu nereden geliyor
        Avrupa Yakası'nın suyu nereden geliyor
        Karabağ Zaferi'nin 3. yıl dönümü
        Karabağ Zaferi'nin 3. yıl dönümü
        İşte Okan Buruk'un 11'i!
        İşte Okan Buruk'un 11'i!
        Anneannenin şirketinde 150 Milyon TL'lik sahte fatura! Engin Polat'ın ifadesi "Pes" dedirtti!
        Anneannenin şirketinde 150 Milyon TL'lik sahte fatura! Engin Polat'ın ifadesi "Pes" dedirtti!
        "Sinema bitmez"
        "Sinema bitmez"
        Kayıp öğretmenin cenazesi derede bulundu! Kan donduran olay!
        Kayıp öğretmenin cenazesi derede bulundu! Kan donduran olay!
        Vitor Pereira'dan Arda Güler sözleri!
        Vitor Pereira'dan Arda Güler sözleri!
        13 yaşındaki 3 çocuk motosikletle 45 metreden düştü!
        13 yaşındaki 3 çocuk motosikletle 45 metreden düştü!
        Yusuf Akçiçek'e şans doğdu
        Yusuf Akçiçek'e şans doğdu
        "Ben kimsenin arkasından hançer vurmadım"
        "Ben kimsenin arkasından hançer vurmadım"
        Otomotivde 'ithal' devir
        Otomotivde 'ithal' devir
        Üç çocuğuyla hayatını kaybetti
        Üç çocuğuyla hayatını kaybetti
        Sadece Anıtkabir'de yapılan uygulama... Gönderden hiç inmeden bayrak değişimi!
        Sadece Anıtkabir'de yapılan uygulama... Gönderden hiç inmeden bayrak değişimi!
        Şair ve âşıklardan Ata'ya ağızlar
        Şair ve âşıklardan Ata'ya ağızlar
        10 kişi birden 1 kişiyi dövdü!
        10 kişi birden 1 kişiyi dövdü!
        Beşiktaş kritik sınavda!
        Beşiktaş kritik sınavda!
        "Yalnızlık çok güzel"
        "Yalnızlık çok güzel"
        Bu filme tepki ‘şahsi meselemiz’ olmalı
        Bu filme tepki ‘şahsi meselemiz’ olmalı
        İsrail Gazze merkeze girdiğini savundu, saldırılar arttı!
        İsrail Gazze merkeze girdiğini savundu, saldırılar arttı!

        Benzer Haberler

        Doğu Anadolu'daki 6 ilde 77 bin 200 fidan toprakla buluşturulacak
        Doğu Anadolu'daki 6 ilde 77 bin 200 fidan toprakla buluşturulacak
        Prolin değeri 850 çıkan Karayazı balı tescil yolunda
        Prolin değeri 850 çıkan Karayazı balı tescil yolunda
        Sanatçılar Gazze'de yaşananlara kendi kanlarından yaptıkları eserlerle dikk...
        Sanatçılar Gazze'de yaşananlara kendi kanlarından yaptıkları eserlerle dikk...
        Erzurum Ticaret Borsası
        Erzurum Ticaret Borsası
        Erzurum'da, "Palandöken Kayak Turizmi ve Güvenlik Toplantısı" düzenlendi
        Erzurum'da, "Palandöken Kayak Turizmi ve Güvenlik Toplantısı" düzenlendi
        Erzurum'da lösemili çocuklar, palyaçolu etkinlikte moral depoladı
        Erzurum'da lösemili çocuklar, palyaçolu etkinlikte moral depoladı