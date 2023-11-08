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        Erzurum'da polisler minik öğrencilerle 550 fidan dikti

        Erzurum Emniyet Müdürlüğünde görev yapan polis memurları, anaokulu öğrencileriyle 550 fidanı toprakla buluşturdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2023 - 15:39 Güncelleme: 08.11.2023 - 16:06
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        Erzurum'da polisler minik öğrencilerle 550 fidan dikti
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        Erzurum Emniyet Müdürlüğünde görev yapan polis memurları, anaokulu öğrencileriyle 550 fidanı toprakla buluşturdu.

        Toplum Destekli Polis Şubesi ekiplerince İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde, Zübeyde Hanım Anaokulundan 44 öğrencinin katılımıyla fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi.

        Yaklaşık 500 polis memuru, minik öğrencilerle fidan dikip can suyu verdi.

        Etkinliğe, Vali Mustafa Çiftçi ve İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar da katıldı.

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