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        AK Parti Erzurum Gençlik Kolları, üniversiteye başlayan öğrencilere şehri gezdiriyor

        Erzurum AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığınca üniversite eğitimi için kente yeni gelen öğrencilere, "Şehrimi Tanıyorum" temasıyla tarihi ve kültürel yerler tanıtılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2023 - 16:31 Güncelleme: 08.11.2023 - 16:36
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        AK Parti Erzurum Gençlik Kolları, üniversiteye başlayan öğrencilere şehri gezdiriyor
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        Erzurum AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığınca üniversite eğitimi için kente yeni gelen öğrencilere, "Şehrimi Tanıyorum" temasıyla tarihi ve kültürel yerler tanıtılıyor.

        AK Parti Gençlik Kolları İl Başkanı Muhammet Gökberk Kocaaliler, yaptığı açıklamada, AK Parti gençliğinin sadece siyasi meselelerle değil gençlerin tamamının, ayrım yapmadan sorunları ile de ilgilendiğini söyledi.

        Programların, ÜNİAK Teşkilatı ile yapıldığını ifade eden Kocaaliler, "Atatürk Üniversitesi ve Erzurum Teknik Üniversitesine yeni başlayan ve şehre başka illerden gelen kardeşlerimize düzenlediğimiz programlarla hem şehrimizin tanıtıyoruz hem de onların sorunları varsa onlara çözüm bulmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

        Kocaaliler, ayrıca programda emeği geçenlere de teşekkür etti.

        Genç Vizyon Öğrenci Kulübü ile gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında gençler, şehre yeni gelenlerin sorunlarıyla da yakından ilgileniyor.

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