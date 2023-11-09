Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Van depreminde hayatını kaybeden gazeteci Sebahattin Yılmaz, mezarı başında anıldı

        Van'da 9 Kasım 2011'de meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremde yıkılan otelde 52 yaşında yaşamını yitiren gazeteci Sebahattin Yılmaz, vefatının 12. yılında Erzurum'da kabri başında anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2023 - 12:31 Güncelleme: 09.11.2023 - 12:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Van depreminde hayatını kaybeden gazeteci Sebahattin Yılmaz, mezarı başında anıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Van'da 9 Kasım 2011'de meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremde yıkılan otelde 52 yaşında yaşamını yitiren gazeteci Sebahattin Yılmaz, vefatının 12. yılında Erzurum'da kabri başında anıldı.

        Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, Anadolu Ajansı

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Gülistan Doku dosyası yeniden açılacak mı?
        Gülistan Doku dosyası yeniden açılacak mı?
        Gazze'de 3 günlük "insani ara" verilecek mi?
        Gazze'de 3 günlük "insani ara" verilecek mi?
        Fenerbahçe, Ludogorets'e konuk olacak
        Fenerbahçe, Ludogorets'e konuk olacak
        Bisikletle otomobile çarptı! Arka camdan girdi!
        Bisikletle otomobile çarptı! Arka camdan girdi!
        Metrobüs durağında 1.5 saatlik çile!
        Metrobüs durağında 1.5 saatlik çile!
        Sevgilileri öldürüp nehre atmışlardı! Vahşet davasında flaş gelişme!
        Sevgilileri öldürüp nehre atmışlardı! Vahşet davasında flaş gelişme!
        "Kaybetti ama hiç ezilmedi"
        "Kaybetti ama hiç ezilmedi"
        İşte Beşiktaş'ın 11'i!
        İşte Beşiktaş'ın 11'i!
        Atatürk'ün vefatının ardından ilk anma TBMM'de yapıldı
        Atatürk'ün vefatının ardından ilk anma TBMM'de yapıldı
        Yarın, Atatürk’ün en yakınının gizli kalmış hatıralarından bazı bölümleri yayınlayacağım!
        Yarın, Atatürk’ün en yakınının gizli kalmış hatıralarından bazı bölümleri yayınlayacağım!
        Yaprakları kırmızı, çiçeği sarı... Atatürk'le anılan çiçek
        Yaprakları kırmızı, çiçeği sarı... Atatürk'le anılan çiçek
        Euclid'in ilk fotoğrafları
        Euclid'in ilk fotoğrafları
        "Çatışma binlerce masum kişinin canına mâl oluyor"
        "Çatışma binlerce masum kişinin canına mâl oluyor"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail insani değerleri çiğnedi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail insani değerleri çiğnedi
        Arkadaşlarıyla sohbet ederken cinayete kurban gitti!
        Arkadaşlarıyla sohbet ederken cinayete kurban gitti!
        'Kentsel dönüşüm'de neler değişti?
        'Kentsel dönüşüm'de neler değişti?
        İstanbul için kötü haber! Yağışa rağmen... İşte son durum!
        İstanbul için kötü haber! Yağışa rağmen... İşte son durum!
        Türk yargı tarihinin en büyük krizi
        Türk yargı tarihinin en büyük krizi
        Kaostan çıkış arayışı
        Kaostan çıkış arayışı
        Gazze'deki kanser hastası çocuklar Türkiye'ye getirilecek
        Gazze'deki kanser hastası çocuklar Türkiye'ye getirilecek

        Benzer Haberler

        Depremde hayatını kaybeden DHA muhabiri Sebahattin Yılmaz anıldı
        Depremde hayatını kaybeden DHA muhabiri Sebahattin Yılmaz anıldı
        Devlet korumasındaki çocuk, kendisi için kurulan güreş takımında başarıya k...
        Devlet korumasındaki çocuk, kendisi için kurulan güreş takımında başarıya k...
        Metruk binaya girerken cam kırıkları kolunu kesen uyuşturucu bağımlısı yara...
        Metruk binaya girerken cam kırıkları kolunu kesen uyuşturucu bağımlısı yara...
        Dünyanın en iyi 50 öğretmeni arasına giren Tuba öğretmen: Hayallerimden vaz...
        Dünyanın en iyi 50 öğretmeni arasına giren Tuba öğretmen: Hayallerimden vaz...
        Nesli koruma altındaki yaban keçileri, kara yoluna indi
        Nesli koruma altındaki yaban keçileri, kara yoluna indi
        Erzurum'da baz istasyonundan kablo hırsızlığıyla ilgili 3 şüpheli yakalandı
        Erzurum'da baz istasyonundan kablo hırsızlığıyla ilgili 3 şüpheli yakalandı