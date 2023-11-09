Van depreminde hayatını kaybeden gazeteci Sebahattin Yılmaz, mezarı başında anıldı

Van'da 9 Kasım 2011'de meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremde yıkılan otelde 52 yaşında yaşamını yitiren gazeteci Sebahattin Yılmaz, vefatının 12. yılında Erzurum'da kabri başında anıldı.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, Anadolu Ajansı

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