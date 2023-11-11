Erzurum'da kadınlar açılan kursla yazarlık kariyerinin kapısını aralıyor TEVHİD FURKAN NEHRİ - Erzurum'da Yaratıcı Yazarlık ve Eleştirel Okuma Kursu'na katılan akademisyen, doktor, öğrenci ve ev hanımları gibi farklı meslek gruplarından kadınlar, hem yazarlık hem de kariyer fırsatı yakalıyor.

TEVHİD FURKAN NEHRİ - Erzurum'da Yaratıcı Yazarlık ve Eleştirel Okuma Kursu'na katılan akademisyen, doktor, öğrenci ve ev hanımları gibi farklı meslek gruplarından kadınlar, hem yazarlık hem de kariyer fırsatı yakalıyor.

Erzurum Büyükşehir Belediyesince İbrahim Erkal Dadaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde eylül ayında açılan kursun 24 kursiyerinden 20'sini kadınlar oluşturuyor.

Akademisyen, doktor, öğrenci ve ev hanımları gibi farklı meslek gruplarından kursa katılanlar, hafta sonu 3'er saat eğitim alıyor. Haziran ayına kadar devam edecek kursa verimlilik için gruplar halinde katılanlar, her hafta belirlenen bir kitabı konu alarak hazırladıkları öykü ve denemelerini, diğer katılımcılara okuyup ortak analiz yapıyor.

Kursta hafta içinde tüm kursiyerler tarafından okunan bir kitabın karakterleri, mekanları, betimlemeleri ve fikirleri gibi konular üzerinde edebiyat tahlilleri yapılıyor.

Kursta eğitmenlik yapan Demet Çizmeli Köse, AA muhabirine, eğitimlerin özellikle kadınların hayatlarına güzellikler katarak verimli geçtiğini söyledi.

Katılımcıların yoğun işlerinin arasında her hafta belirlenen kitapları okuyup öykü yazdığını dile getiren Köse, her yaştan ve meslek grubundan insanlarla kursu devam ettirdiklerini anlattı.

Kadınların kursa ilgisini aktaran Köse, şunları kaydetti:

"Erzurum'da uzun bir kış geçiriyoruz. Biraz daha içe kapalı oluyoruz ve iş hayatının verdiği stres de oluyor. O stresi burada attıklarını düşünüyorum. Çok ilgi görüyor. 2,5 ay sonunda güzel hikayeler var. Bazı arkadaşlarımız, 'Yazamayız' dediler ama onlar bile çok güzel eserler oluşturuyor. Bir arkadaşımızın yazdığı bilim kurgu hikayeyi bir yarışmaya göndereceğiz. Bir arkadaşımız bu çalışmalar içinde bir öykü kaleme aldı, onu da ulusal dergiye göndermeyi düşünüyoruz. Bir akademisyen arkadaşımız Ahmet Hamdi Tanpınar okumalarımızdan sonra felsefe alanında makale yazmayı planlıyor. Bu gelişimleri görünce bende çok mutlu oluyorum."

- Kursiyerler yazarlık ve eleştirel okumadan mutlu

Kursiyerlerden aile hekimi Dr. Fatma Akçay ise eğitimlerin çalışma hayatına renk kattığını belirterek, "Herkesin içinde bir potansiyel varmış, onları görmek de hoşumuza gidiyor. Aslında hedefle değil de tamamen merakla başladık ama zaman geçtikçe bir şeyler karalıyoruz." ifadelerini kullandı.

Atatürk Üniversitesi Sistematik Felsefe ve Mantık Ana Bilim Dalı Arş. Gör. Nurdagül Besler de kursun kendisine çok boyutlu bir bakış açısı kazandırdığını, duyguları net bir şekilde ifade etmeyi öğrendiklerini söyledi.

Atatürk Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hematoloji uzmanı olarak çalışan Dr. Aslı Kaya da 4 çocuğu olduğunu, iş ve ev yoğunluğuna rağmen aksatmadan geldiği kursun kendisine çok şeyler kattığını anlattı.

- "Aslında yazmak en büyük ilaçlarımızdan biriymiş"

Erzurum Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Hülya Diğer, "Bu kursun bize kattığı çok şey oldu. Ancak kendi nezdimde sağlık yöneticileri olarak biz, sağlığın insanın kendiyle yönetilen bir süreç olduğunu ifade ederiz. Ben bu kursa geldikten sonra aslında yazmak en büyük ilaçlarımızdan biriymiş bunu fark ettim." dedi.

Ev hanımı Ferda Turan da kursların kendisine disiplinli bir hayat kattığını belirterek, "Okuyan biriydim, eleştirel okumayı ve yazmayı öğrenmek için geldim. Büyük keyif ve disiplinle devam ediyorum. Farklı bir bakış açısı ile öğrenmek, hayatıma çok şey kattı ve katacak." şeklinde konuştu.