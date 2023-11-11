Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Erzurum'da sosyal medyadan Atatürk'e hakaret ettiği iddia edilen kişi gözaltına alındı

        Erzurum'da sosyal medya hesabından Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret ettiği öne sürülen şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2023 - 14:01 Güncelleme: 11.11.2023 - 14:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurum'da sosyal medyadan Atatürk'e hakaret ettiği iddia edilen kişi gözaltına alındı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Erzurum'da sosyal medya hesabından Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret ettiği öne sürülen şüpheli yakalandı.

        Sosyal medya hesabından dün yaptığı canlı yayında "Atatürk'e hakaret" ettiği iddia edilen şüpheli M.A. hakkında Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

        Polislerce gözaltına alınan şüphelinin, emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Geceden sıraya girdiler!
        Geceden sıraya girdiler!
        Otomobilde yeniden kampanya dönemi!
        Otomobilde yeniden kampanya dönemi!
        Merak edilen soruyu uzmanı cevapladı! Bu kış sıcak mı soğuk mu olacak?
        Merak edilen soruyu uzmanı cevapladı! Bu kış sıcak mı soğuk mu olacak?
        İşte Okan Buruk'un 11'i
        İşte Okan Buruk'un 11'i
        Katil 17 yaşında! "Müziği kıs" cinayeti!
        Katil 17 yaşında! "Müziği kıs" cinayeti!
        Emekli doktor çorak araziyi ormana dönüştürdü
        Emekli doktor çorak araziyi ormana dönüştürdü
        Kızı sayesinde yeniden doğdu!
        Kızı sayesinde yeniden doğdu!
        Rıza Çalımbay:Keşke daha önce gelebilseydim
        Rıza Çalımbay:Keşke daha önce gelebilseydim
        Kullanmadan önce bir daha düşünün!
        Kullanmadan önce bir daha düşünün!
        Genç kız okula gidiyordu! Gözü kararmış kendisini tutamamış!
        Genç kız okula gidiyordu! Gözü kararmış kendisini tutamamış!
        "Ukrayna, barış anlaşmasını ABD’nin emriyle reddetti"
        "Ukrayna, barış anlaşmasını ABD’nin emriyle reddetti"
        Galericiye silahlı saldırı!
        Galericiye silahlı saldırı!
        İzlanda'da olağanüstü hal ilan edildi
        İzlanda'da olağanüstü hal ilan edildi
        Meteoroloji saat verdi harita ile uyardı! 5 bölgede sağanak!
        Meteoroloji saat verdi harita ile uyardı! 5 bölgede sağanak!
        Suça karışan göçmenlerin parmak izi silindi iddiası! 4'ü polis 15 gözaltı!
        Suça karışan göçmenlerin parmak izi silindi iddiası! 4'ü polis 15 gözaltı!
        İsrail mülteci kampları ve hastaneleri hedef aldı
        İsrail mülteci kampları ve hastaneleri hedef aldı
        Onuachu fırtınası!
        Onuachu fırtınası!
        KÇÖ için borçlanma hakkı
        KÇÖ için borçlanma hakkı
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro

        Benzer Haberler

        Erzurum'da geleceğin doktorlarına "Medikal Radyasyon Farkındalığı Sempozyum...
        Erzurum'da geleceğin doktorlarına "Medikal Radyasyon Farkındalığı Sempozyum...
        Erzurumlu dönerci, Atatürk'e hakaret ettiği suçlamasıyla gözaltına alındı
        Erzurumlu dönerci, Atatürk'e hakaret ettiği suçlamasıyla gözaltına alındı
        Erzurum'da kadınlar açılan kursla yazarlık kariyerinin kapısını aralıyor
        Erzurum'da kadınlar açılan kursla yazarlık kariyerinin kapısını aralıyor
        SMA hastası Eymen, Dubai yolcusu
        SMA hastası Eymen, Dubai yolcusu
        Erzurum Şehir Tiyatrosu çocuklara çevrenin önemini "Berrak ve Kurak" ile an...
        Erzurum Şehir Tiyatrosu çocuklara çevrenin önemini "Berrak ve Kurak" ile an...
        Hınıs'ta Filistin'e destek yürüyüşü ve kermes yapıldı
        Hınıs'ta Filistin'e destek yürüyüşü ve kermes yapıldı