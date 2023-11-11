Erzurum'da sosyal medyadan Atatürk'e hakaret ettiği iddia edilen kişi gözaltına alındı

Erzurum'da sosyal medya hesabından Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret ettiği öne sürülen şüpheli yakalandı.

Sosyal medya hesabından dün yaptığı canlı yayında "Atatürk'e hakaret" ettiği iddia edilen şüpheli M.A. hakkında Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Polislerce gözaltına alınan şüphelinin, emniyetteki işlemleri sürüyor.

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