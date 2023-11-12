Erzurum'daki Aile ve Sosyal Hizmetler Spor Kulübünde geleceğin güreşçileri yetiştiriliyor FARUK KÜÇÜK- Erzurum'da 6 yıl önce kurulan Aile ve Sosyal Hizmetler Spor Kulübünde geleceğin güreşçileri yetiştiriliyor.

FARUK KÜÇÜK- Erzurum'da 6 yıl önce kurulan Aile ve Sosyal Hizmetler Spor Kulübünde geleceğin güreşçileri yetiştiriliyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Nenehatun Çocuk Evleri Sitesi'nde kalanlar ve dışarıdan gelenlerle oluşturulan Aile ve Sosyal Hizmetler Spor Kulübü Güreş Takımı'nda, 11-17 yaş aralığında 50 lisanslı güreşçi bulunuyor.

Sabah okula giden akşam saatlerinde ise kurumun spor salonunda ulusal ve uluslararası organizasyonlara hazırlanan sporcular, haftanın 6 günü antrenmanlarda ter döküyor.

Sporcular, Türkiye'yi Avrupa ve Balkan şampiyonaları ile olimpiyatlarda temsil etmek için çalışmalarını antrenörler eşliğinde sürdürüyor.

Milli takıma 2018'den bu yana 5 güreşçi kazandıran kulüp, hem bu kazanımını sürdürmek hem de uluslararası organizasyonlarda başarılı olmak istiyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cemil İlbaş, AA muhabirine, 2017 yılında güreş takımı kurarak çocuklara spor alanları oluşturduklarını söyledi.

Güreş takımını kurdukları sırada yaşadıkları malzeme eksikliklerini Palandöken Belediyesi gibi çeşitli kurumlardan temin ettiklerini anlatan İlbaş, "Çocukları çalıştıracak hocalar getirdik. Şu anda gönüllü çalışan hocalarımız var. Başlangıçta amacımız, çocuklarımız Türkiye, Avrupa ve dünya şampiyonu olsun değildi ama sonuç itibarıyla tabii ki yavrularımızın az önce saydığım dereceleri almalarını isteriz." diye konuştu.

Çocukların antrenörler eşliğinde kendilerini geliştirdiğini dile getiren İlbaş, "Çocuklar enerjilerini attı. Kondisyonlarını geliştirdiler. Yazları kamplara göndererek tecrübe kazandırdık. Türkiye şampiyonluğuna ulaşan çocuklarımız oldu. Birinci, ikinci ve üçüncülükleri olan gençlerimiz var. Sadece güreş değil, kulübümüzün diğer branşlarında da derece alan sporcularımız var. Keşfettiğimiz çocukların çok büyük bir geleceği olabilecek." ifadelerini kullandı.

- Hedef, Avrupa ve Balkan şampiyonaları

Kulübün güreş antrenörü Dursun Kurtoğlu da takımın başarılarının artarak devam ettiğini söyledi.

Kurtoğlu, "İlk önce il seçmelerinde daha sonra Türkiye şampiyonalarında mücadele ediyoruz. Türkiye şampiyonalarında da derece alan gençlerimiz var. Bunun yanı sıra karakucak ve Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde de yer alan sporcularımız derece yaptı." değerlendirmesinde bulundu.

"Hedefimiz, 15 yaş grubunda Avrupa ve Balkan şampiyonalarına gidebilmek." diyen Kurtoğlu, bu organizasyonlarda Türkiye'yi ve Erzurum'u temsil etmek istediklerini belirtti.

Kurtoğlu, Avrupa ve Balkan şampiyonalarına en az 5 sporcu göndermeyi hedeflediklerini aktararak, "Üst seviyeye çıkacak sporcularımız var. Burada geleceğin sporcularını yetiştiriyoruz. Sporcularımıza güveniyoruz. Şu ana kadar onlarca madalyamız ve şampiyonluğumuz var. Çok başarılıyız. Önümüzdeki yıllarda ülkemizi en az 5-6 sıklette temsil edeceğimize inanıyoruz." diye konuştu.

- "Hedefim, ülkemin bayrağını en üst düzeye taşımak"

Kulübe dışarıdan katılan 13 yaşındaki milli sporcu Hamza Çetin ise güreşe abisinden etkilenerek başladığını söyledi.

Güreşin çok sevdiği bir spor dalı olduğunu vurgulayan Hamza Çetin, şunları kaydetti:

"Geçen sene 11 Yaş Altı Türkiye Güreş Şampiyonası'nda 35 kiloda birinci olmuştum, bu sene ise 13 yaş altında üçüncü oldum. Bundan sonraki hedefim, Avrupa ve Balkan şampiyonaları ile olimpiyatlarda madalya alarak ülkemin bayrağını en üst düzeye taşımak."