Stat:ErzurumKazım Karabekir

Hakemler: Mehmet Türkmen, Emre Doğu, Abdülhamit Söyler

Erzurumspor FK: Mehmet Göktuğ Bakırbaş, Celal Hanalp, Orhan Ovacıklı, Mustafa Yumlu, Mustafa Akbaş, Muhammet Furkan Özhan (Dk. 37 Fırat Şaşi), Estrela (Dk. 90 Alican Özfesli), Batuhan Artarslan, Sefa Akgün, Özgür Sert (Dk. 65 Rosheuvel), Eren Tozlu

Göztepe: Lis, Ogün Bayrak, Taha Altıkardeş, Atınç Nukan, Ümit Akdağ (Dk. 63 Ensar Aksakal), İsmail Köybaşı, Mamah (Dk. 63 Messaoudi), Celil Yüksel (Dk. 63 İzzet Furkan Malak), Yalçın Kayan, Traore (Dk. 79 Yunus Emre Gedik), Kubilay Kanatsızkuş (Dk. 85 Diouf)

Goller: Dk. 8, 88 Eren Tozlu, Dk. 21 Özgür Sert (Erzurumspor FK), Dk. 27, 66 Taha Altıkardeş (Göztepe)

Sarı kartlar: Dk. 26 Batuhan Artarslan, Dk. 42 Mustafa Yumlu, Dk. 42 Estrela (Erzurumspor FK), Dk. 42 Atınç Nukan, Dk. 67 Kubilay Kanatsızkuş, Dk. 75 Traore, (Göztepe)

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