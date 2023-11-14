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        Erzurum Ticaret Borsası

        Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 313 liradan satıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2023 - 16:22 Güncelleme: 14.11.2023 - 16:22
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        Erzurum Ticaret Borsası
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        Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 313 liradan satıldı.

        ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

        ÜRÜN CİNSİ BİRİM EN AZ FİYAT EN ÇOK FİYAT ORTALAMA SATIŞ ŞEKLİ
        Büyükbaş et Kg 313,00 313,00 313,00 HTS
        Kuru soğan Kg 8,00 8,00 8,00 HTS
        İçyağı Kg 45,00 45,00 45,00 HTS

        HTS: Hazır Tüccar Satışı

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