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        Erzurum Valisi Çiftçi, Yakutiye ilçesindeki muhtarlarla buluştu

        Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Yakutiye ilçesindeki muhtarlarla bir araya gelerek taleplerini dinleyip mahallelerin genel durumuyla ilgili bilgi aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2023 - 10:08 Güncelleme: 15.11.2023 - 10:09
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        Erzurum Valisi Çiftçi, Yakutiye ilçesindeki muhtarlarla buluştu
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        Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Yakutiye ilçesindeki muhtarlarla bir araya gelerek taleplerini dinleyip mahallelerin genel durumuyla ilgili bilgi aldı.

        Devlet Su İşleri 8. Bölge Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleşen istişare toplantısına, Yakutiye İlçesine bağlı 34 mahalle muhtarı katıldı.

        Vali Çiftçi, muhtarların vatandaşla, devlet arasında köprü oluşturduğunu ifade ederek, yaklaşık 200 yıllık bir geçmişe sahip olan muhtarlık teşkilatının, II. Mahmut döneminde kurulmuş en köklü teşkilatlardan biri olduğunu söyledi.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın muhtarlara verdiği değere ve desteğe dikkati çeken Çiftçi, "Vatandaşın her türlü probleminde ilk aradığı, başvurduğu, yardımına ihtiyaç duyduğu muhtarlarımız, devletimizin sinir uçlarıdır. Önceki yıllarda, muhtarlarımızın herhangi bir maaşı yoktu. Sadece ödenek alıyorlardı ancak bu ödenek sigorta giderlerini karşılamaya dahi yetmiyordu. Sağ olsun Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan'ın verdiği destekle muhtarlarımıza maaş bağlandı ve sigorta primleri devlet tarafından ödenmeye başlandı. Statü olarak muhtarlık kurumu daha cazip hale geldi." şeklinde konuştu.

        Çiftçi, yerel seçimlerin 4 buçuk ay sonra yapılacağını hatırlatarak, göreve devam edip, etmeyecek tüm muhtarların çalışmalarında başarı diledi.

        Galeri
        Galeri

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