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        Dünya Ağır Sıklet Boks Şampiyonu Arslan, kamp yaptığı Erzurum'a altın kemeriyle geldi

        Ekim ayında Almanya'da düzenlenen Dünya Ağır Sıklet Boks Şampiyonası'nda Boşnak rakibini yenerek altın kemerin sahibi olan Türk boksör Fırat Arslan, Erzurum'daki kamp imkanlarının çok iyi olduğunu söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2023 - 20:22 Güncelleme: 15.11.2023 - 20:38
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        Dünya Ağır Sıklet Boks Şampiyonu Arslan, kamp yaptığı Erzurum'a altın kemeriyle geldi
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        Ekim ayında Almanya'da düzenlenen Dünya Ağır Sıklet Boks Şampiyonası'nda Boşnak rakibini yenerek altın kemerin sahibi olan Türk boksör Fırat Arslan, Erzurum'daki kamp imkanlarının çok iyi olduğunu söyledi.

        Almanya’da 21 Ekim'de düzenlenen şampiyonada Boşnak rakibi Edin Puhalo'yu yenerek altın kemere ulaşan Dünya Ağır Sıklet Boks Şampiyonu Arslan, Palandöken Kayak Merkezi'ndeki bir otelde düzenlenen basın toplantısında, 53 yaşında dünya rekorunu kırarak bir kez daha dünya şampiyonu olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

        Şampiyonluk yolunda kendisine destek veren herkese teşekkürlerini ileten Arslan, şunları kaydetti:

        "Onların desteği olmasaydı zaten başaramazdım. Erzurum benim için öyle güzel kamp merkezi oldu ki 34 yıldır ringlerde savaşıyorum. İlk dünya şampiyonluğu kemerini 2007 yılında 19 yıl savaşarak aldım. Kemeri kaybettikten sonra 15 yıl bir daha savaştım ve başardım. Eskiden Avusturya'nın dağlarında kampa giriyordum ama son dönemde buraya geldim. Buradaki imkanları gördüm. 34 yıldır sporcu geçmişimde en iyi kampı burada yaptım. Maalesef 53 yaşına geldim. Yoksa nice kampları daha burada yapmak isterdim. Ama eminim daha nice sporcular buraya gelip yararlanıp büyük başarılar elde edebilirler. Burada 3 bin 200 rakımdaki Ejder zirvesine tırmandım. Gerçekten zorlandım ama çok iyi geldi. Bütün kamp boyunca en iyi imkanları kullandım."

        Arslan, Palandöken Dağı'ndaki oksijen oranının diğer yerlere göre çok daha kaliteli olduğunun altını çizerek, "İlk dünya şampiyonu olduğumda Avusturya'nın dağlarında hazırlandım. Benim için burası daha da iyi geldi. Çünkü daha da yüksek. Yüksek rakımda antrenman yaptığım zaman kırmızı kan hücreleri çoğalıyor. Ama en az 3-4 hafta kalman gerekiyor ki çoğalsın. Yüksek rakımda oksijen az olduğu için az oksijenle geçinmeyi öğreniyorsun. Kırmızı kan hücrem arttığı için daha çok oksijen kapasitem oldu. O yüzden çok büyük faydası oldu. Rakip benden neredeyse 20 yaş daha genç olmasına rağmen altıncı raunt da nakavt ile kazanabildim. Eğer orada nefesim yeterince olmasaydı maç bambaşka bitebilirdi." diye konuştu.

        - Başkan Sekmen: "Kendisini tebrik ediyorum"

        Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ni sadece futbol branşı için yapmadıklarını kaydetti.

        Başta futbol olmak üzere basketbol, voleybol, boks, judo, yüzme, atletizm ve kış sporları olmak üzere her alanda istifade edecek spor takımları için bu tesisleri yaptıklarını aktaran Sekmen, "Dünya Ağır Sıklet Boks Şampiyonu Arslan, Palandöken Dağı'ndaki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde kamp yaparak bu şampiyonaya hazırlandı. Buradan aldığı enerjiyle, burada motive olarak kendini hazırladı. Ve çıktığı şampiyonada da yüzümüzü güldürerek dünya şampiyonu oldu. Altın kemeri alarak bunu ilan etti. Kendisini tebrik ediyorum." dedi.

        - "Buradan almış olduğu enerji onu başarıya götürdü"

        Sekmen, Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde en az 21 gün kamp yapan spor takımlarının büyük bir başarı elde ettiklerini ifade ederek, şunları aktardı:

        "Boksörümüz hazırlıklarını burada yaptı. Bunun yanı sıra gerekli tetkikleri Atatürk Üniversitesi Performans Ölçüm Değerlendirme ve Rehabilitasyon Merkezi'nde yaptırdı. Sporcumuz yaş itibariyle de rakibinden çok daha büyük yaşta olmasına rağmen buradan almış olduğu enerji onu başarıya götürdü. Ülkem ve şehrim adına tebrik ediyorum. Buradaki kamp merkezini ülkemizdeki tüm spor takımları, Avrupa'daki ve körfez ülkelerindeki birçok takıma gelecekte ev sahipliği yapacağını görüyorum. Ve herkesi buraya davet ediyorum."

        Türk boksör Arslan, yapılan konuşmaların ardından altın kemeriyle poz vererek Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen'e imzalı boks eldiveni hediye etti.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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