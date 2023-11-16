Erzurum'da bir kimlikten yola çıkan polis hem hükümlüyü hem aranan arkadaşını yakaladı Erzurum'da aranan arkadaşının kimliğiyle otelde kalmak isteyen hükümlü ve aranan arkadaşı polislerce yakalandı.

Erzurum'da aranan arkadaşının kimliğiyle otelde kalmak isteyen hükümlü ve aranan arkadaşı polislerce yakalandı.

"Uyuşturucu ticareti", "tehdit" ile "hakaret" suçlarından hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.S. (41), arkadaşı K.Ç'nin (50) kimliğini ödünç aldı.

Yakalanmamak için Yakutiye ilçesinde gittiği otelde arkadaşının kimliğiyle konaklamak isteyen M.S. kaydını yaptıktan sonra odasına çıktı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri de başka bir suçtan aranması bulunan K.Ç'yi yakalamak amacıyla otele gitti.

Polisler, hareketlerinden şüphelendikleri K.Ç'nin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması için aldıkları kimlikteki resmin farklı olduğunu gördü.

Bunun üzerine polislerce yapılan araştırma sonucu kimliğin M.S'ye ait olmadığı belirlendi.

Polis, hüküm giydiği için K.Ç'nin kimliğiyle bir süredir şehirde dolaştığını tespit ettikleri M.S'yi yakaladı.

K.Ç. de polisin, otelde yakalanan arkadaşı üzerinden kurduğu buluşma planıyla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen bu kişilerden M.S. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, K.Ç. serbest bırakıldı.