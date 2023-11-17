Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Erzurum, Ardahan ve Kars'ın yüksek kesimlerine kar yağdı

        Erzurum, Ardahan ve Kars'ın yüksek kesimlerinde kar etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2023 - 09:45 Güncelleme: 17.11.2023 - 10:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurum, Ardahan ve Kars'ın yüksek kesimlerine kar yağdı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Erzurum, Ardahan ve Kars'ın yüksek kesimlerinde kar etkili oldu.

        Erzurum'da gece etkili olan sağanak, yükseklerde kara dönüştü.

        Soğuk havanın etkili olduğu şehri çevreleyen dağlar ve tepeler beyaza büründü.

        Palandöken Kayak Merkezi'nde de kar etkili oldu.

        - Kars

        Kars'ta ise şehir merkezinde akşam karla karışık yağmur, yükseklerde ise kar etkisini gösterdi.

        Kentin yüksek kesimler yağışla beyaza büründü.

        Soğuk havanın etkisiyle bitki ve ağaçlar kırağıyla kaplandı, araç camları buz tuttu. Bazı vatandaşlar araçlarını battaniye ile örterek soğuktan korumaya çalıştı.

        - Ardahan

        Ardahan’da da kar ve soğuk hava etkili oldu.

        Gece başlayan sağanak, sabaha doğru yerini kara bıraktı.

        Yağışla dağlar ve tepeler beyaza büründü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Terör örgütünün Suriye alan sorumlusu etkisiz!
        Terör örgütünün Suriye alan sorumlusu etkisiz!
        Türkiye'nin ilk boğaz köprüsünde tehlike çanları çalıyor!
        Türkiye'nin ilk boğaz köprüsünde tehlike çanları çalıyor!
        Hüngür hüngür ağladılar! Sinir krizi geçirdiler! "Biz ne yapacağız ya?"
        Hüngür hüngür ağladılar! Sinir krizi geçirdiler! "Biz ne yapacağız ya?"
        '40 Eurofighter savaş uçağı alacağız'
        '40 Eurofighter savaş uçağı alacağız'
        Uyuz uyarısı! "Herkes tedavi olmazsa yeniden bulaşabilir"
        Uyuz uyarısı! "Herkes tedavi olmazsa yeniden bulaşabilir"
        Ünlü sunucu Metin Uca yaşamını yitirdi
        Ünlü sunucu Metin Uca yaşamını yitirdi
        ‘Atatürk’ 100 milyon TL’yi geçti
        ‘Atatürk’ 100 milyon TL’yi geçti
        35 yıl hapisle aranıyordu! Suç makinesi çadırda yakalandı!
        35 yıl hapisle aranıyordu! Suç makinesi çadırda yakalandı!
        Hamas'tan ABD'ye: Apaçık yalan hikayenin tekrarı
        Hamas'tan ABD'ye: Apaçık yalan hikayenin tekrarı
        Togg Avrupa'ya ihraç edilecek
        Togg Avrupa'ya ihraç edilecek
        Köşe kapmaca
        Köşe kapmaca
        Amca oğlundan 'kan parası' dehşeti!
        Amca oğlundan 'kan parası' dehşeti!
        İbrahim Yıldız yazdı: Hangi altyapı?
        İbrahim Yıldız yazdı: Hangi altyapı?
        O işlerde 7.5 saat çalışma sınırı
        O işlerde 7.5 saat çalışma sınırı
        Kar ve sağanak uyarısı! Bu iller dikkat
        Kar ve sağanak uyarısı! Bu iller dikkat
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya'ya gidiyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya'ya gidiyor
        Sadece faizi ödenen 186 milyarlık borç
        Sadece faizi ödenen 186 milyarlık borç
        Kasımda indirim aşkı başka mıdır?
        Kasımda indirim aşkı başka mıdır?
        Portekiz'de isyan! "Firavunun piramidi"
        Portekiz'de isyan! "Firavunun piramidi"
        Keserli vahşette katili 'kedi' eleverdi
        Keserli vahşette katili 'kedi' eleverdi

        Benzer Haberler

        Erzurum Ticaret Borsası
        Erzurum Ticaret Borsası
        Erzurum'da bir kimlikten yola çıkan polis hem hükümlüyü hem aranan arkadaşı...
        Erzurum'da bir kimlikten yola çıkan polis hem hükümlüyü hem aranan arkadaşı...
        "Köklü Mirastan Türkiye Yüzyılı'na" temalı gezici eğitim tırı Erzurum'a ula...
        "Köklü Mirastan Türkiye Yüzyılı'na" temalı gezici eğitim tırı Erzurum'a ula...
        Şefkatle bakılan prematüre bebeklerin kuvözden anne kucağına yolculuğu
        Şefkatle bakılan prematüre bebeklerin kuvözden anne kucağına yolculuğu
        Erzurum'daki tesiste devlet desteğiyle üretilen 360 ton balığın çoğu ihraç...
        Erzurum'daki tesiste devlet desteğiyle üretilen 360 ton balığın çoğu ihraç...
        Dünya Ağır Sıklet Boks Şampiyonu Arslan, kamp yaptığı Erzurum'a altın kemer...
        Dünya Ağır Sıklet Boks Şampiyonu Arslan, kamp yaptığı Erzurum'a altın kemer...