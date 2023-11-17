Erzurum'da 6 hükümlü yakalandı

Erzurum'da çeşitli suçlardan hüküm giydikleri için aranan 6 kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte aranan şahıslara yönelik bazı adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda, tehdit, dolandırıcılık, hırsızlık, yaralama ve yağma gibi suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 kişi yakalandı.

Hükümlüler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

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