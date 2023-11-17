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        Erzurum'da 6 hükümlü yakalandı

        Erzurum'da çeşitli suçlardan hüküm giydikleri için aranan 6 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2023 - 16:44 Güncelleme: 17.11.2023 - 16:44
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        Erzurum'da 6 hükümlü yakalandı
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        Erzurum'da çeşitli suçlardan hüküm giydikleri için aranan 6 kişi yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte aranan şahıslara yönelik bazı adreslere operasyon düzenledi.

        Operasyonda, tehdit, dolandırıcılık, hırsızlık, yaralama ve yağma gibi suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 kişi yakalandı.

        Hükümlüler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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