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        Erzurum, Ardahan ve Kars'taki işletmelerde "kış lastiği" yoğunluğu

        Erzurum, Ardahan ve Kars'ta etkili olan karın ardından araçlarına kış lastiği almak ya da taktırmak isteyenler lastikçilerde yoğunluk oluşturdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2023 - 15:24 Güncelleme: 18.11.2023 - 15:29
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        Erzurum, Ardahan ve Kars'taki işletmelerde "kış lastiği" yoğunluğu
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        Erzurum, Ardahan ve Kars'ta etkili olan karın ardından araçlarına kış lastiği almak ya da taktırmak isteyenler lastikçilerde yoğunluk oluşturdu.

        Yüksek kesimleri karla kaplanan ve hava sıcaklığı gece sıfıra kadar düşen Erzurum'da lastikçiler, kış lastiği almak ya da taktırmak isteyenlerin yoğunluğuyla karşılaştı.

        Erzurum'da oto lastik ve rot balans ustalığı yapan Nail Dağ, AA muhabirine, kar yağmadan araç lastiklerinin değiştirilmesi gerektiğini söyledi.

        Kar yağdığında lastikçilerde daha çok yoğunluk oluştuğunu aktaran Dağ, "Henüz kent merkezine kar yağmadı ama geceleri gizli buzlanma oluyor. Vatandaşlar lastik değişimi, yağ, antifriz ve ön düzen bakımlarını kar yağmadan yaptırmalı. Bazı müşteriler erkeden takılan lastiklerin yıprandığını söylüyor ama bu yanlış, aksine yazlık lastikler kışa doğru hem kaydırır hem de çok yıpranır. " dedi.

        Dağ, lastikçilerde yavaş yavaş yoğunluk oluştuğunu belirterek, kar yağdığında bu yoğunluğun daha da artacağını aktardı.

        Lastik değişimine gelen Enes Yıldırım da kış gelmeden ve yoğunluğa kalmadan aracına bakım yaptırdığını ifade etti.

        - Kars

        Kars'ta iki gündür özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar sebebiyle araçlarına kış lastiği taktırmak ya da kış lastiği satın almak isteyenler, sabah erken saatlerde lastik satıcıları ile otomobil lastiği tamir edilen iş yerlerinin yolunu tuttu.

        İşletmecilerden Raşit Ögel, gazetecilere, Kars'ta kış şartlarının çetin ve ağır geçtiğini, 1 Aralık'tan itibaren kış lastiği uygulamasının başlayacağını belirtti.

        Sürücüler arasındaki "Kar yağsın lastiklerimizi öyle değiştirelim." anlayışının yanlış olduğunu savunan Ögel, "Hava ısısı artı 7'nin altına düştüğü zaman kış lastiğininin araçlara takılı olması gerekiyor. Bölgede kar etkili oldu, vatandaşlar da yoğunluk oluşturdu, gece geç saatlere kadar çalışmamızı sürdürüyoruz." diye konuştu.

        - Ardahan

        Ardahan'daki İnönü Mahallesi'nde lastik tamiri yapan esnaf İsmail Bingöl, AA muhabirine, kar yağışı ile kış lastiği yoğunluğunun başladığını anlattı.

        Sürücülerin erken saatlerden itibaren iş yerine gelmeye başladığını dile getiren Bingöl, "Lastik değiştirmek için günde 35-40 araç geliyor. Önceki gün yağan karla bu talep arttı. Biz de ekiplerimizle vatandaşın işini seri şekilde yapmaya çalışıyoruz. Sağlıklı ve güvenilir yolculuk için kış lastiği önemli." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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