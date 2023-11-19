Erzurum'da devrilen hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

Erzurum'da refüje çarparak devrilen araçtaki bir kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Yaşar K'nin kullandığı 35 GC 8610 plakalı hafif ticari araç, Erzurum-Erzincan kara yolu Dadaşkent mevkisinde görgü tanığının iddiasına göre otomobilin aracı sollamak istediği sırada sıkıştırması sonucu refüje çarptıktan sonra yolun karşı şeridine devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, Yaşar K'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan Z.K, B.K, F.K, B.K, M.Y.K, K.K. ve G.K. ambulansla Erzurum Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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