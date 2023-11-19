Erzurum'un yüksek kesimlerinde kar yağışı

Erzurum'un yüksek kesimlerinde kar ve tipi etkili oluyor.

Kentte aralıklarla etkili olan yağmur, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

Karla birlikte Palandöken Kayak Merkezinin de bulunduğu dağların yüksek kesimleri beyaza büründü.

Karın yağdığı alanlarda tipi de etkili oldu.

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