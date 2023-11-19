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        Erzurum'un yüksek kesimlerinde kar yağışı

        Erzurum'un yüksek kesimlerinde kar ve tipi etkili oluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2023 - 13:12 Güncelleme: 19.11.2023 - 13:12
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        Erzurum'un yüksek kesimlerinde kar yağışı
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        Erzurum'un yüksek kesimlerinde kar ve tipi etkili oluyor.

        Kentte aralıklarla etkili olan yağmur, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

        Karla birlikte Palandöken Kayak Merkezinin de bulunduğu dağların yüksek kesimleri beyaza büründü.

        Karın yağdığı alanlarda tipi de etkili oldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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