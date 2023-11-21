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        Erzurum, Kars ve Ardahan'da etkili olan kar ve soğuk hava "kara kış"ı aratmıyor

        Erzurum, Kars ve Ardahan'da sonbaharda etkili olan kar ve soğuk hava "kara kış"ı aratmadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2023 - 10:09 Güncelleme: 21.11.2023 - 10:09
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        Erzurum, Kars ve Ardahan'da etkili olan kar ve soğuk hava "kara kış"ı aratmıyor
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        Erzurum, Kars ve Ardahan'da sonbaharda etkili olan kar ve soğuk hava "kara kış"ı aratmadı.

        Sonbahar mevsiminin son ayı kasımda Erzurum, Kars ve Ardahan'da etkili olan kar, bugün yerini soğuk havaya bıraktı.

        Kar kalınlığının 28 santimetre ölçüldüğü Erzurum'da, gece hava sıcaklığı sıfırın altında 4 derece kaydedildi.

        Cadde, sokaklar ile park halindeki araçların kar ve buzla kaplandığı kentte, vatandaşlar yol ve kaldırımlarda yürümekte zorluk çekti.

        Yollardaki buzlanma nedeniyle sürücülerin zor anlar yaşadığı kentte, çok sayıda ağaç da yoğun kar nedeniyle devrildi.

        Karayolları, Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyeleri, sorumluluk bölgelerinde karla mücadele çalışması başlattı.

        Vatandaşlar da iş yerlerinin önü ile araçlarının üzerini kar ve buzdan temizledi.

        - Ardahan

        Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 2 derece ölçüldüğü Ardahan'da da kar yağışı sonrası soğuk hava etkisini sürdürüyor.

        Dondurucu soğuklar nedeniyle yollarda buzlanma oluştu, ulaşımda aksamalar yaşandı.

        İl merkezinde kar kalınlığı 18 santimetre ölçüldü.

        - Kars

        Kars'ta da dün etkili olan yoğun kar, yerini soğuk havaya bıraktı.

        Termometrelerin gece sıfırın altında 1 dereceyi gösterdiği kentte, cadde ve sokaklarda buzlanma oluştu.

        Sarıkamış ilçesinde de kar yağışıyla sarıçam ormanları, karla kaplandı.

        İlçeye 15 kilometre uzaklıktaki 2 bin 368 rakımlı Handere Geçidi'nde İl Özel İdaresi ekipleri kar küreme çalışması başlattı.

        Kar yağışına sevinen çocuklar da okul bahçesinde kardan adam yaptı, kar topu oynadı.

        Akyaka ilçesinde de kar yağışıyla köyler beyaza büründü.

        - Tunceli

        Tunceli’nin Ovacık, Pülümür ve Mazgirt ilçelerinde de soğuk havanın etkisiyle bitkiler kırağı tuttu.

        Derelerin de kısmen buzla kaplandığı ilçelerde, çatı saçaklarında buz sarkıtları oluştu.

        Bölgede yaşayan bazı kuş türleri soğuk nedeniyle doğal ortamlarında yiyecek bulmakta güçlük çekti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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