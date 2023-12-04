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        Erzurum'da çeşitli suçlardan aranan 11 kişi yakalandı

        Erzurum'da kent genelinde yapılan denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 11 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2023 - 19:57 Güncelleme: 04.12.2023 - 19:57
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        Erzurum'da çeşitli suçlardan aranan 11 kişi yakalandı
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        Erzurum'da kent genelinde yapılan denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 11 kişi yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kamu düzeninin sağlanması ve çeşitli suçlardan aranan kişilerin yakalanmasına yönelik kent genelinde çalışma başlattı.

        Operasyonlarda, "Basit yaralama", "Çekle ilgili karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet vermek", "Hırsızlık", "Cebir kullanarak silahla ve birden fazla kişiyle birlikte kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak", "Kasten yaralama", "Yağma", "İşyeri dokunulmazlığı ihlal etmek", "Bıçaklı ve diğer aletleri izinsiz olarak satma, satın alma, bulundurma", "Sayı ve nitelik bakımından vahim olan silah veya mermilerin satın alınması, taşınması, bulundurulması", "Hükümlü tutuklu kaçması ve borçlunun ödeme şartlarını ihlal" ve "Hakaret" suçlarından hapis cezası ve yakalama kararı bulunan 11 kişi yakalandı.

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