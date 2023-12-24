Erzurum'da yoğun kar yağışı ve tipi etkili oluyor.

Erzurum'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini artırdı.

Beyaza bürünen kentte, vatandaşlar aniden bastıran yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle zor anlar yaşadı.

Belediye ekipleri, kar yağışının etkili olduğu yollarda çalışma yaparken, trafik polisleri de yollarda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı çalışmalarını sürdürüyor.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.