Erzurum-Artvin kara yolu yoğun kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı Erzurum-Artvin kara yolu yoğun kar ve tipiden dolayı ulaşıma kapatıldı.

Erzurum-Artvin kara yolu yoğun kar ve tipiden dolayı ulaşıma kapatıldı.

Kent genelinde etkili olan şiddetli rüzgar, kara yollarında yerini kar ve tipiye bıraktı.

Yoğun tipi nedeniyle ulaşıma kapatılan yolun 2090 rakımlı noktasındaki Güzelyayla Geçidi'nde bazı tır ve kamyonetler de yolda kaldı.

Polis ve jandarma ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı yolda, karayolları ekiplerinin çalışmaları sürüyor.