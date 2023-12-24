Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Erzurum-Artvin kara yolu yoğun kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı

        Erzurum-Artvin kara yolu yoğun kar ve tipiden dolayı ulaşıma kapatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2023 - 15:50 Güncelleme: 24.12.2023 - 15:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurum-Artvin kara yolu yoğun kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Erzurum-Artvin kara yolu yoğun kar ve tipiden dolayı ulaşıma kapatıldı.

        Kent genelinde etkili olan şiddetli rüzgar, kara yollarında yerini kar ve tipiye bıraktı.

        Yoğun tipi nedeniyle ulaşıma kapatılan yolun 2090 rakımlı noktasındaki Güzelyayla Geçidi'nde bazı tır ve kamyonetler de yolda kaldı.

        Polis ve jandarma ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı yolda, karayolları ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Hasta yakınından doktora yumruklu saldırı!
        Hasta yakınından doktora yumruklu saldırı!
        Köprüde scooterla yolculuk şoke etti!
        Köprüde scooterla yolculuk şoke etti!
        Terör örgütünün sözde Aynularab sorumlusu etkisiz!
        Terör örgütünün sözde Aynularab sorumlusu etkisiz!
        Şehit olmadan önce komutanına bu videoyu göndermiş
        Şehit olmadan önce komutanına bu videoyu göndermiş
        Şehit Yasin Karaca'nın görüntüleri ortaya çıktı
        Şehit Yasin Karaca'nın görüntüleri ortaya çıktı
        Pençe-Kilit şehitlerine gözyaşlarıyla veda
        Pençe-Kilit şehitlerine gözyaşlarıyla veda
        Milli Savunma Bakanı Irak sınırında
        Milli Savunma Bakanı Irak sınırında
        Beşiktaş yeni hocasını arıyor! İşte temaslarda son durum
        Beşiktaş yeni hocasını arıyor! İşte temaslarda son durum
        Ünlülerin şehit acısı
        Ünlülerin şehit acısı
        "Fenerbahçe'nin kaybetme lüksü yok"
        "Fenerbahçe'nin kaybetme lüksü yok"
        İşte derbinin 11'leri
        İşte derbinin 11'leri
        Yeniden dengelenme dönemi
        Yeniden dengelenme dönemi
        Derbinin kilit isimleri!
        Derbinin kilit isimleri!
        'Bayan Bacak'ın dramı
        'Bayan Bacak'ın dramı
        Ünlü DJ'in katilini itirafa götüren şaşırtan plan!
        Ünlü DJ'in katilini itirafa götüren şaşırtan plan!
        Cenazesini çalıp fidye istediler
        Cenazesini çalıp fidye istediler
        Yapay zeka şiirin katili mi olacak?
        Yapay zeka şiirin katili mi olacak?
        Atilla Taş ve eşinin o görüntüleri ortaya çıktı
        Atilla Taş ve eşinin o görüntüleri ortaya çıktı
        Türkiye’de son 10 yılın gişe şampiyonları
        Türkiye’de son 10 yılın gişe şampiyonları
        "Long Covid bir ömür sürebilir"
        "Long Covid bir ömür sürebilir"

        Benzer Haberler

        Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 116 santimetreyle Palandöken'de...
        Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 116 santimetreyle Palandöken'de...
        Erzurum'da Sarıkamış şehitleri anısına fener alayı düzenlendi
        Erzurum'da Sarıkamış şehitleri anısına fener alayı düzenlendi
        Eski arkadaşını 9 bıçak darbesiyle öldürdü, 'Amacım öldürmek değil, yaralam...
        Eski arkadaşını 9 bıçak darbesiyle öldürdü, 'Amacım öldürmek değil, yaralam...
        Erzurum'da Diplomasi Akademisi'nin 8. yıl 2. Buluşması
        Erzurum'da Diplomasi Akademisi'nin 8. yıl 2. Buluşması
        Erzurum'da bir gencin bıçakla öldürüldüğü olayla ilgili 2 zanlı tutuklandı
        Erzurum'da bir gencin bıçakla öldürüldüğü olayla ilgili 2 zanlı tutuklandı
        Erzurum Palandöken'deki buz tutan gölde "Yüksek İrtifa Buz Altı Dalışı" yap...
        Erzurum Palandöken'deki buz tutan gölde "Yüksek İrtifa Buz Altı Dalışı" yap...