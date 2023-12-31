Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Erzurum'da polis ekipleri dondurucu soğukta yılbaşı denetiminde

        Hava sıcaklığının sıfırın altında 5 dereceye kadar düştüğü Erzurum'da polis ekipleri, yılbaşı dolayısıyla uygulama ve denetim gerçekleştiriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2023 - 23:17 Güncelleme: 31.12.2023 - 23:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurum'da polis ekipleri dondurucu soğukta yılbaşı denetiminde
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hava sıcaklığının sıfırın altında 5 dereceye kadar düştüğü Erzurum'da polis ekipleri, yılbaşı dolayısıyla uygulama ve denetim gerçekleştiriyor.

        İl Emniyet Müdürlüğünce, yılbaşı tedbirleri kapsamında yaklaşık 1000 polisin yer aldığı 90 ekiple denetim ve uygulama yapılıyor.

        Kent genelinde sabaha kadar sürecek uygulamayı İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar yönetiyor.

        Yırtar, uygulamada görev yapan polislere, öncelikle can güvenliklerine dikkat etmeleri, ardından vatandaşlarla nezaket kuralları çerçevesinde iletişim kurarak hareket etmeleri talimatını verdi.

        İl Emniyet Müdürü Yırtar, AA muhabirine, polis ekiplerinin huzur ve güvenliği sağlamak için görev aldığını söyledi.

        Yeni yılın ülke ve millet için hayır getirmesini temennisinde bulunan Yırtar, şunları kaydetti:

        "Zorlu mevsim şartlarında Erzurum'un soğuk bir gecesinde yeni yıla halkımızın huzur ve güvenliği içerisinde girmesini temin etmek için görev alan arkadaşlarımızı ziyaret ediyoruz. Onların yanında olduğumuzu onlara göstermek ve motive etmek istiyoruz. Erzurum halkı bu gece 2024'e huzur ve güvenlik içerisinde girecek inşallah. Arkadaşlarımız 24 saat esasıyla görevlerini yapıyorlar. Yeni yıla yönelik 700 ekstra personelimizle 90 ekibimizle sahadayız. Onlarla beraber yeni yıla girmek için uygulama noktalarını geziyoruz. Yeni yılın ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmetçik'in yeni yılını kutladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmetçik'in yeni yılını kutladı
        2024'e ilk merhaba
        2024'e ilk merhaba
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı
        Fenerbahçe'den Süper Kupa açıklaması
        Fenerbahçe'den Süper Kupa açıklaması
        Siyasilerden yeni yıl mesajları
        Siyasilerden yeni yıl mesajları
        2023'e iz bırakan futbolcular
        2023'e iz bırakan futbolcular
        Ünlü oyuncu 2024'ü denizde karşıladı
        Ünlü oyuncu 2024'ü denizde karşıladı
        Zirvede artık yeni bir isim var
        Zirvede artık yeni bir isim var
        Ceylan'dan Demirkubuz'a: "Sana gönderme yok"
        Ceylan'dan Demirkubuz'a: "Sana gönderme yok"
        Yeni yıla 'Güldür Güldür' girilecek
        Yeni yıla 'Güldür Güldür' girilecek
        Ünlüler iyi yıllar diler
        Ünlüler iyi yıllar diler
        Milliler, 2023'te zirve yaptı
        Milliler, 2023'te zirve yaptı
        10 maddede 2023
        10 maddede 2023
        Tom Cruise kaçtı, Atatürk engellendi
        Tom Cruise kaçtı, Atatürk engellendi
        2023'te Dünya neler yaşadı?
        2023'te Dünya neler yaşadı?
        Sporda 1 yıl böyle geçti!
        Sporda 1 yıl böyle geçti!
        Hande Kazanova paylaştı... 2024'ün enleri!
        Hande Kazanova paylaştı... 2024'ün enleri!
        Yılın magazin olayları
        Yılın magazin olayları
        2023’ün en iyi 20 filmi
        2023’ün en iyi 20 filmi
        2023'te evlenen ünlü isimler
        2023'te evlenen ünlü isimler

        Benzer Haberler

        GÜNCELLEME - Erzurum'da 4. kattaki daireden düşen kadın öldü
        GÜNCELLEME - Erzurum'da 4. kattaki daireden düşen kadın öldü
        Erzurum'da 4. kattaki daireden düşen kadın ağır yaralandı
        Erzurum'da 4. kattaki daireden düşen kadın ağır yaralandı
        Milli sürat patenci Bozdağ, yeni yılda Türkiye'ye ilki yaşatma peşinde
        Milli sürat patenci Bozdağ, yeni yılda Türkiye'ye ilki yaşatma peşinde
        Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 143 santimetreyle Palandöken'de...
        Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 143 santimetreyle Palandöken'de...
        Ülkü Ocakları üyeleri şehitler için yürüdü
        Ülkü Ocakları üyeleri şehitler için yürüdü
        Erzurum ve Kars'ta sağlık çalışanları Filistin için "sessiz yürüyüş" gerçek...
        Erzurum ve Kars'ta sağlık çalışanları Filistin için "sessiz yürüyüş" gerçek...