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        Erzurum'da 4. kattaki daireden düşen kadın ağır yaralandı

        Erzurum'un Yakutiye ilçesinde bir apartmanın 4. katındaki daireden düşen kadın ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2023 - 15:31 Güncelleme: 31.12.2023 - 15:38
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        Erzurum'da 4. kattaki daireden düşen kadın ağır yaralandı
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        Erzurum'un Yakutiye ilçesinde bir apartmanın 4. katındaki daireden düşen kadın ağır yaralandı.

        Büşra Özdemir (26), Kurtuluş Mahallesi Orhangazi Caddesi'ndeki 7 katlı apartmanın 4. katında yer alan annesinin oturduğu dairenin penceresinden düştü.

        Kadının düştüğünü gören çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan kadın, sağlık ekiplerince Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Hastaneye kaldırılan Özdemir'in hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

        Kadının düşme anı, çevredeki bir apartmanın güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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