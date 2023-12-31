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        GÜNCELLEME - Erzurum'da 4. kattaki daireden düşen kadın öldü

        Erzurum'un Yakutiye ilçesinde bir apartmanın 4. katındaki daireden düşen kadın hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2023 - 15:31 Güncelleme: 31.12.2023 - 15:31
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        GÜNCELLEME - Erzurum'da 4. kattaki daireden düşen kadın öldü
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        Erzurum'un Yakutiye ilçesinde bir apartmanın 4. katındaki daireden düşen kadın hayatını kaybetti.

        Büşra Özdemir (26), Kurtuluş Mahallesi Orhangazi Caddesi'ndeki 7 katlı apartmanın 4. katında yer alan annesinin oturduğu dairenin penceresinden düştü.

        Kadının düştüğünü gören çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan kadın, sağlık ekiplerince Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Özdemir, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Kadının düşme anı, çevredeki bir apartmanın güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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