Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği üyesi firmalardan 2023'te 2,6 milyar dolarlık ihracat İLHAMİ ERKILIÇ - Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği (DAİB) üyesi firmalarca 2023'te 2 milyar 660 milyon 641 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

İLHAMİ ERKILIÇ - Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği (DAİB) üyesi firmalarca 2023'te 2 milyar 660 milyon 641 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

AA muhabirinin DAİB ve Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerinden yaptığı derlemeye göre, geçen yıl birliğin sorumluluk alanındaki Ağrı, Ardahan, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Erzurum, Erzincan, Elazığ, Iğdır, Hakkari, Muş, Şırnak, Tunceli, Van, Kars ve Siirt'ten 195 özerk ve serbest bölge ile ülkeye ürün gönderildi.

2022 yılında 2 milyar 459 milyon 3 bin dolarlık ihracat yapan DAİB üyelerinin 2023 ihracatı, yüzde 8,62 artarak 2 milyar 660 milyon 641 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

Yurt dışına 2022'de 328 milyon 532 bin dolarlık kimya ürünleri, 258 milyon 187 bin dolarlık makine, 122 milyon 66 bin dolarlık yaş sebze ve meyve satan DAİB üyesi firmalar, 2023'te kimyada yüzde 2,20'lik artışla 335 milyon 765 bin dolarlık, makinede yüzde 14,49'luk artışla 295 bin 600 bin dolarlık, yaş sebze ve meyvede ise yüzde 126,78'lik artışla 276 milyon 822 bin bin dolarlık dış satım yaptı.

DAİB'in 2023'te madencilik sektörü ihracatı ise 201 milyon 402 bin dolar oldu.

2022'de 167 milyon 979 bin dolarlık mobilya, 154 milyon 273 bin dolarlık otomotiv, 143 milyon 577 bin dolarlık demir ihracatı yapan birlik üyeleri, 2023'te mobilyada 183 milyon 769 bin dolarlık, otomotivde 178 milyon 839 bin dolarlık, demirde ise 171 milyon 708 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

- En çok ihracat Irak'a yapıldı

Birlik üyeleri, en çok ihracatı 592 milyon 558 bin dolar ile Irak'a yaptı. Bu ülkeyi 192 milyon 652 bin dolarla Malta, 147 milyon 951 bin dolarla İran, 104 milyon 366 bin dolarla Azerbaycan-Nahçıvan, 100 milyon 606 bin dolarla Almanya, 97 bin 922 bin dolarla Rusya, 84 milyon 236 bin dolarla Çin takip etti.

DAİB Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Tanrıver, AA muhabirine, geçen yılın ihracat verilerini değerlendirdi.

Tanrıver, "2023 ihracatımız geçen yıla göre yüzde 8,62 artışla Türkiye ortalamasının çok üzerinde gerçekleşti. Bu, gerçekten bölgenin ihracatla kalkınacağının göstergedir." dedi.

Doğu'nun ihracatla büyüyeceğini, bölgeye yatırım yapanların her zaman kazanacağını her ortamda dile getirdiklerini ifade eden Tanrıver, bunu ihracat rakamlarıyla ispatladıklarını vurguladı.

Tanrıver, şöyle devam etti:

"Geçen yıl, 484 firmamız ilk defa ihracatla tanıştı. Pandemi döneminde lojistiğin önemini, demir ve kara yollarının bölgeye avantajlarını gördük. Lojistikte Doğu Anadolu Bölgesi önemli konumda, Orta Asya'ya açılan kapılar buradan geçiyor. İstihdam sorunu ve üretim maliyetlerinin Doğu'da daha az olduğunu görüyoruz. DAİB'e bağlı 17 ilimizin tamamına yakını 6. bölge teşviklerinde. Bölgeye yatırım yapıldıkça ihracatımız artıyor."

- "Türkiye'de en çok ihracatını artıran ikinci ihracatçılar birliği olduk"

Tanrıver, "Türkiye'de en çok ihracatını artıran ikinci ihracatçılar birliği olduk. Bu, Doğu Anadolu için çok gurur verici bir şey." dedi.

Hedeflerinin daha büyük ihracat rakamları olduğunu ve bunu hep beraber göreceklerine inandığını vurgulayan Tanrıver, "Arsa maliyetlerinin düşük olması, en önemlisi ise lojistik altyapımızın olması bölgede yatırımı avantajlı kılıyor. Buradan trene yüklediğiniz ürünü Çin'e kadar ulaştırabiliyoruz, deniz ve kara yoluna bağlantılarımız çok yakın." diye konuştu.

Ethem Tanrıver, 2023 yılında en çok ihracatı Irak'a yaptıklarını, ihracat kalemlerinde kimyevi maddeler, makine ile yaş sebze meyvenin ön plana çıktığını belirtti.

Birliğe bağlı illerin ihracatını 2023'te artırdığını dile getiren Tanrıver, "Erzurum da ilk 5 ilimiz arasında, Batman, Elazığ hızlı yükseliyor, üretim yapıldıkça ihracatın arttığını görüyoruz. Bölgemize yatırım yapan kardeşlerimizi ve ihracatçı firmalarımızı yürekten kutluyorum." ifadelerini kullandı.