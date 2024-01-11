Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Erzurum, Ağrı, Kars ve Ardahan'da Regaip Kandili idrak edildi

        Erzurum, Ağrı, Kars ve Ardahan'da Regaip Kandili dolayısıyla camilerde programlar düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2024 - 19:49 Güncelleme: 11.01.2024 - 20:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurum, Ağrı, Kars ve Ardahan'da Regaip Kandili idrak edildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Erzurum, Ağrı, Kars ve Ardahan'da Regaip Kandili dolayısıyla camilerde programlar düzenlendi.

        Erzurum'da akşam saatlerinden itibaren camiler dolmaya başladı.

        Başta tarihi Ulu Cami, Lalapaşa Camii ve Muratpaşa Camii olmak üzere camileri dolduran cemaat, namaz kılıp dua etti.

        Düzenlenen programlarda Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ilahiler okundu.

        Vatandaşlara cami çıkışında çeşitli ikramlarda bulunuldu.

        - Ağrı

        Ağrı’da da Regaip Kandili dolayısıyla camilerde yoğunluk yaşandı.

        Merkez Camisi’nde düzenlenen programda, Kur’an-ı Kerim okundu.

        Vaazla devam eden programın ardından cami çıkışında Türk Kızılay tarafından vatandaşlara helva ikram edildi.

        - Kars

        Kars’ta da Regaip Kandili dolayısıyla vatandaşlar camilere akın etti.

        Sultan Alparslan Camisi'nde düzenlenen programda dualar edildi.

        Cami çıkışında vatandaşlara lokma dağıtıldı.

        - Ardahan

        Ardahan'da Regaip Kandili dolayısıyla camilerde program düzenlendi.

        Yeni Mahalle'deki Hacı Mikailefendi Camisi'nde düzenlenen programda Gazze için dua edildi.

        Cami çıkışında vatandaşlara kandil simidi ikramı yapıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Buruk'tan hakem ve penaltı tepkisi!
        Buruk'tan hakem ve penaltı tepkisi!
        Fatih Camii imamı ilk kez konuştu
        Fatih Camii imamı ilk kez konuştu
        Mehmet ayan yazdı: Kırkpınar
        Mehmet ayan yazdı: Kırkpınar
        Kış günü denize giren çocuklar boğuldu
        Kış günü denize giren çocuklar boğuldu
        Cimbom, Sivas'ta takıldı!
        Cimbom, Sivas'ta takıldı!
        "Kadro planlamasının iflas beyanı!"
        "Kadro planlamasının iflas beyanı!"
        Gazzeli 85 hasta ve yaralı Türkiye'ye geliyor
        Gazzeli 85 hasta ve yaralı Türkiye'ye geliyor
        MHP 55 başkan adayını daha açıkladı
        MHP 55 başkan adayını daha açıkladı
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Kalça ameliyatı için Türkiye'ye gelen İngiliz hayatını kaybetti
        Kalça ameliyatı için Türkiye'ye gelen İngiliz hayatını kaybetti
        Beşiktaş'ta Victor Ruiz açıklaması!
        Beşiktaş'ta Victor Ruiz açıklaması!
        Bitcoin, Nasdaq ve New York Borsası'nda
        Bitcoin, Nasdaq ve New York Borsası'nda
        Peş peşe iki facia ucuz atlatıldı!
        Peş peşe iki facia ucuz atlatıldı!
        Epstein belgelerindeki Türkiye detayları hakkında bilinenler
        Epstein belgelerindeki Türkiye detayları hakkında bilinenler
        İsrail'e açılan soykırım davası başladı
        İsrail'e açılan soykırım davası başladı
        Ömürlerinin 66 yılını hayvancılığa verdiler
        Ömürlerinin 66 yılını hayvancılığa verdiler
        "Atatürk'ün insani tarafını da gösterdik"
        "Atatürk'ün insani tarafını da gösterdik"
        Dünyanın en iyi çorbaları sıralandı
        Dünyanın en iyi çorbaları sıralandı
        Dizi görüşmeleri askıda tiyatroya devam
        Dizi görüşmeleri askıda tiyatroya devam
        "Her karakterin duygusu çok yoğun"
        "Her karakterin duygusu çok yoğun"

        Benzer Haberler

        Erzurum, Kars ve Ardahan'da kar yağışı etkili oluyor
        Erzurum, Kars ve Ardahan'da kar yağışı etkili oluyor
        Erzurum'da tüm kamu kurum ve kuruluşları "enerji verimliliği" seminerinde b...
        Erzurum'da tüm kamu kurum ve kuruluşları "enerji verimliliği" seminerinde b...
        Çocuklarına yemek pişirirken nöbet geçirip sobaya düşen çiftçinin tedavisi...
        Çocuklarına yemek pişirirken nöbet geçirip sobaya düşen çiftçinin tedavisi...
        Trafik polisini gören alkollü sürücü, yolcu koltuğuna geçip, 'İspat et arab...
        Trafik polisini gören alkollü sürücü, yolcu koltuğuna geçip, 'İspat et arab...
        Erzurum'da buzlu yolda kayan tır ulaşımda aksamaya neden oldu
        Erzurum'da buzlu yolda kayan tır ulaşımda aksamaya neden oldu
        Erzurum'da FETÖ üyesi ihraç öğretmen yakalandı
        Erzurum'da FETÖ üyesi ihraç öğretmen yakalandı