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        Erzurum'da buzlu yolda kayan tır ulaşımda aksamaya neden oldu

        Erzurum'da buzlu yolda kayarak kontrolden çıkan tır, ulaşımda aksamaya sebep oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2024 - 17:52 Güncelleme: 10.01.2024 - 17:59
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        Erzurum'da buzlu yolda kayan tır ulaşımda aksamaya neden oldu
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        Erzurum'da buzlu yolda kayarak kontrolden çıkan tır, ulaşımda aksamaya sebep oldu.

        Alınan bilgiye göre, Engin Aslan idaresindeki 31 AOR 135 plakalı tır, Erzurum-Ardahan kara yolunun Şenkaya ilçesi Değirmenli Mahallesi mevkisinde yolun buzlu olması nedeniyle kontrolden çıkarak yol kenarındaki eve çarptı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye güvenlik güçleri ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sürücünün yara almadan atlattığı kaza nedeniyle Erzurum-Ardahan kara yolunda ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.

        Tırın çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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