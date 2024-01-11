Erzurum'da tüm kamu kurum ve kuruluşları "enerji verimliliği" seminerinde buluştu Erzurum'da tüm kamu kurum ve kuruluşlarının katılımıyla "Enerji Verimliliğinde Yasal Zorunluluklar, Aydınlatma Sistemlerinde Tasarruf Potansiyeli ve İklim Değişikliğine Etkisi" semineri düzenlendi.

Erzurum'da tüm kamu kurum ve kuruluşlarının katılımıyla "Enerji Verimliliğinde Yasal Zorunluluklar, Aydınlatma Sistemlerinde Tasarruf Potansiyeli ve İklim Değişikliğine Etkisi" semineri düzenlendi.

Valilik öncülüğünde, aydınlatma firmasının katkılarıyla Enerji Verimliliği Haftası kapsamında bir otelde düzenlenen seminerde konuşan Vali Vekili Lokman Düzgün, artan nüfusun tüm dünyada enerji ihtiyacını da artırdığını söyledi.

Küresel ısınmayla birlikte gelişmiş devletlerin var olan enerjiyi verimli kullanması gerektiğine işaret eden Düzgün, "Türkiye olarak kendi ürettiğimiz enerji ihtiyacımızı karşılamıyor. Dolayısıyla enerjimizin büyük kısmını yurt dışından ithal etmek zorunda kalıyoruz. Bu yönüyle baktığımız zaman enerji verimliliği çok büyük önem arz ediyor." dedi.

Enerji verimliliği konusunda herkese büyük görevler düştüğünü vurgulayan Düzgün, şunları kaydetti:

"Özellikle vatandaşlarımız da bu konuya dahil. Bakanlığımız bu konuda bizlere çok önemli talimatlar verdi. Devlet olarak kamu kurumlarımızı dizayn ederken, proje aşamasında enerji verimliliğini dikkate almamız ve tüm personelimizin farkındalığının artırılması gerekiyor. Valiliğimizde Enerji Yönetim Birimi kuruldu, tüm kamu kurumlarımızın enerji verimliliğini analiz ediyorlar. Eksikler varsa tamamlamaya çalışacağız. Bu sadece devletle olacak iş değil. Buna özel sektör ve vatandaşlarımızın da destek vermesi gerekiyor."

Erzurum Valiliği Enerji Yöneticisi Ahmet Uğurlu ise çok önemli bir konu olan enerji verimliliğine ilişkin, yasal mevzuatlarla zorunlulukların getirildiğini belirtti.

Tüm kamu kurum ve kuruluşları ile ticari işletmelerin, bu konudaki çalışmalarını hassasiyetle yürütmesi gerektiğini dile getiren Uğurlu, "Enerji, insan yaşamının devamının sağlanması, sanayi, teknoloji ve ülke ekonomilerinin gelişimi için olmazsa olmaz temel taşlardan birisidir." diye konuştu.

Enerji tasarrufu için farkındalık kazandırılması, alışkanlıkların iyileştirilmesi ve gereksiz tüketimin önlenmesi gerektiğine dikkati çeken Uğurlu, "TÜİK verilerine göre, toplam ithalat ve bunun enerji boyutuna baktığımız zaman 2002'de toplam ithalatımız 51,5 milyar dolarken, 2022'de 363,7 milyar doları bulmuş durumda. 2022 itibarıyla yapılan ithalatın yüzde 26,5'i direkt enerjidir. Bu da 96,5 milyar doları bulmaktadır. Buradan da enerji verimliliği ve tasarrufunun ülkemiz açısından ne kadar hassas ve can alıcı bir konu olduğu ortaya çıkmaktadır." ifadelerini kullandı.

Seminere, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Karasu, Airlight Aydınlatma AŞ Genel Müdürü Saltuk Erdemli, kurum amirleri ve paydaş kuruluşlar katıldı.