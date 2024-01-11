Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Erzurum'da tüm kamu kurum ve kuruluşları "enerji verimliliği" seminerinde buluştu

        Erzurum'da tüm kamu kurum ve kuruluşlarının katılımıyla "Enerji Verimliliğinde Yasal Zorunluluklar, Aydınlatma Sistemlerinde Tasarruf Potansiyeli ve İklim Değişikliğine Etkisi" semineri düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2024 - 12:41 Güncelleme: 11.01.2024 - 12:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurum'da tüm kamu kurum ve kuruluşları "enerji verimliliği" seminerinde buluştu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Erzurum'da tüm kamu kurum ve kuruluşlarının katılımıyla "Enerji Verimliliğinde Yasal Zorunluluklar, Aydınlatma Sistemlerinde Tasarruf Potansiyeli ve İklim Değişikliğine Etkisi" semineri düzenlendi.

        Valilik öncülüğünde, aydınlatma firmasının katkılarıyla Enerji Verimliliği Haftası kapsamında bir otelde düzenlenen seminerde konuşan Vali Vekili Lokman Düzgün, artan nüfusun tüm dünyada enerji ihtiyacını da artırdığını söyledi.

        Küresel ısınmayla birlikte gelişmiş devletlerin var olan enerjiyi verimli kullanması gerektiğine işaret eden Düzgün, "Türkiye olarak kendi ürettiğimiz enerji ihtiyacımızı karşılamıyor. Dolayısıyla enerjimizin büyük kısmını yurt dışından ithal etmek zorunda kalıyoruz. Bu yönüyle baktığımız zaman enerji verimliliği çok büyük önem arz ediyor." dedi.

        Enerji verimliliği konusunda herkese büyük görevler düştüğünü vurgulayan Düzgün, şunları kaydetti:

        "Özellikle vatandaşlarımız da bu konuya dahil. Bakanlığımız bu konuda bizlere çok önemli talimatlar verdi. Devlet olarak kamu kurumlarımızı dizayn ederken, proje aşamasında enerji verimliliğini dikkate almamız ve tüm personelimizin farkındalığının artırılması gerekiyor. Valiliğimizde Enerji Yönetim Birimi kuruldu, tüm kamu kurumlarımızın enerji verimliliğini analiz ediyorlar. Eksikler varsa tamamlamaya çalışacağız. Bu sadece devletle olacak iş değil. Buna özel sektör ve vatandaşlarımızın da destek vermesi gerekiyor."

        Erzurum Valiliği Enerji Yöneticisi Ahmet Uğurlu ise çok önemli bir konu olan enerji verimliliğine ilişkin, yasal mevzuatlarla zorunlulukların getirildiğini belirtti.

        Tüm kamu kurum ve kuruluşları ile ticari işletmelerin, bu konudaki çalışmalarını hassasiyetle yürütmesi gerektiğini dile getiren Uğurlu, "Enerji, insan yaşamının devamının sağlanması, sanayi, teknoloji ve ülke ekonomilerinin gelişimi için olmazsa olmaz temel taşlardan birisidir." diye konuştu.

        Enerji tasarrufu için farkındalık kazandırılması, alışkanlıkların iyileştirilmesi ve gereksiz tüketimin önlenmesi gerektiğine dikkati çeken Uğurlu, "TÜİK verilerine göre, toplam ithalat ve bunun enerji boyutuna baktığımız zaman 2002'de toplam ithalatımız 51,5 milyar dolarken, 2022'de 363,7 milyar doları bulmuş durumda. 2022 itibarıyla yapılan ithalatın yüzde 26,5'i direkt enerjidir. Bu da 96,5 milyar doları bulmaktadır. Buradan da enerji verimliliği ve tasarrufunun ülkemiz açısından ne kadar hassas ve can alıcı bir konu olduğu ortaya çıkmaktadır." ifadelerini kullandı.

        Seminere, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Karasu, Airlight Aydınlatma AŞ Genel Müdürü Saltuk Erdemli, kurum amirleri ve paydaş kuruluşlar katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İşte Süper Lig'de yeni yabancı kuralı
        İşte Süper Lig'de yeni yabancı kuralı
        Epstein belgelerindeki Türkiye detayları hakkında bilinenler
        Epstein belgelerindeki Türkiye detayları hakkında bilinenler
        "2023'ü 8,8 milyar dolarlık dış finansmanla kapattık"
        "2023'ü 8,8 milyar dolarlık dış finansmanla kapattık"
        "Saldırıya uğrarsanız size yardım etmem"
        "Saldırıya uğrarsanız size yardım etmem"
        Dünyanın en güçlü pasaportları
        Dünyanın en güçlü pasaportları
        Dikkat! Kanser riskini artırıyor
        Dikkat! Kanser riskini artırıyor
        "Önünde hiçbir güç duramaz"
        "Önünde hiçbir güç duramaz"
        İSKİ, 2 aylık bilançoyu açıkladı!
        İSKİ, 2 aylık bilançoyu açıkladı!
        Dünyanın en iyi çorbaları sıralandı
        Dünyanın en iyi çorbaları sıralandı
        Galatasaray, Sivasspor'a konuk olacak
        Galatasaray, Sivasspor'a konuk olacak
        CHP'de 21 ilin adayları belli oldu
        CHP'de 21 ilin adayları belli oldu
        Miras kalan 25 milyon euroyu bağışlamayı planlayan Avusturyalı
        Miras kalan 25 milyon euroyu bağışlamayı planlayan Avusturyalı
        Öğrencisine cinsel istismarda bulunmuştu! Cezası belli oldu!
        Öğrencisine cinsel istismarda bulunmuştu! Cezası belli oldu!
        Yunan adalarına kapıda vize ne zaman?
        Yunan adalarına kapıda vize ne zaman?
        "Fenerbahçe öğrendi!"
        "Fenerbahçe öğrendi!"
        Dizi görüşmeleri askıda tiyatroya devam
        Dizi görüşmeleri askıda tiyatroya devam
        "Atatürk'ün insani tarafını da gösterdik"
        "Atatürk'ün insani tarafını da gösterdik"
        Galatasaray'da Sivas önlemleri!
        Galatasaray'da Sivas önlemleri!
        Genç nüfus azalıyor
        Genç nüfus azalıyor
        "Her karakterin duygusu çok yoğun"
        "Her karakterin duygusu çok yoğun"

        Benzer Haberler

        Çocuklarına yemek pişirirken nöbet geçirip sobaya düşen çiftçinin tedavisi...
        Çocuklarına yemek pişirirken nöbet geçirip sobaya düşen çiftçinin tedavisi...
        Trafik polisini gören alkollü sürücü, yolcu koltuğuna geçip, 'İspat et arab...
        Trafik polisini gören alkollü sürücü, yolcu koltuğuna geçip, 'İspat et arab...
        Erzurum'da buzlu yolda kayan tır ulaşımda aksamaya neden oldu
        Erzurum'da buzlu yolda kayan tır ulaşımda aksamaya neden oldu
        Erzurum'da FETÖ üyesi ihraç öğretmen yakalandı
        Erzurum'da FETÖ üyesi ihraç öğretmen yakalandı
        Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği üyesi firmalardan 2023'te 2,6 milyar dola...
        Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği üyesi firmalardan 2023'te 2,6 milyar dola...
        Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi'den 10 Ocak İdareciler Günü mesajı
        Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi'den 10 Ocak İdareciler Günü mesajı