Erzurum'da FETÖ üyesi ihraç öğretmen yakalandı

Erzurum'da, FETÖ'ye üye olmak suçundan aranan hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve KOMŞube Müdürlüğü ekiplerince, FETÖ üyelerine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Hakkında FETÖ'ye üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç öğretmen Emine D. gözaltına alındı.

Hükümlü Emine D, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

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