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        Erzurum'da FETÖ üyesi ihraç öğretmen yakalandı

        Erzurum'da, FETÖ'ye üye olmak suçundan aranan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2024 - 15:07 Güncelleme: 10.01.2024 - 15:07
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        Erzurum'da FETÖ üyesi ihraç öğretmen yakalandı
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        Erzurum'da, FETÖ'ye üye olmak suçundan aranan hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve KOMŞube Müdürlüğü ekiplerince, FETÖ üyelerine yönelik çalışmalar devam ediyor.

        Hakkında FETÖ'ye üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç öğretmen Emine D. gözaltına alındı.

        Hükümlü Emine D, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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