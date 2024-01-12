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        Erzurum'da cips paketinde uyuşturucu gizleyerek yolculuk yapan şüpheli yakalandı

        Erzurum'da cips paketine uyuşturucu saklayarak yolculuk yapan şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2024 - 13:18 Güncelleme: 12.01.2024 - 13:28
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        Erzurum'da cips paketinde uyuşturucu gizleyerek yolculuk yapan şüpheli yakalandı
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        Erzurum'da cips paketine uyuşturucu saklayarak yolculuk yapan şüpheli yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin il genelinde uyuşturucu madde ticareti ve sevkiyatını engellemeye yönelik çalışmaları sürüyor.

        Ekipler, bu kapsamda durdurdukları bir yolcu otobüsünde durumundan şüphelendikleri M.E'ye (35) yaptıkları üst aramasında cips paketi içerisine gizlenmiş 436,77 gram uyuşturucu ele geçirdi.

        Gözaltına alınan şüphelinin işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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