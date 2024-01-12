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        Yeniden üniforma giymek isteyen gazi 7 yılda 14 kez ameliyat oldu

        TEVHİD FURKAN NEHRİ - Şırnak'ta uzman çavuş olarak görev yaptığı sırada 2017'de teröristlerin önceden araziye yerleştirdikleri el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu gazi olan Abubekir Durmuş, 14'üncü ameliyatıyla baş ağrılarından kurtuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2024 - 12:27 Güncelleme: 12.01.2024 - 12:27
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        Yeniden üniforma giymek isteyen gazi 7 yılda 14 kez ameliyat oldu
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        TEVHİD FURKAN NEHRİ - Şırnak'ta uzman çavuş olarak görev yaptığı sırada 2017'de teröristlerin önceden araziye yerleştirdikleri el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu gazi olan Abubekir Durmuş, 14'üncü ameliyatıyla baş ağrılarından kurtuldu.

        Erzurumlu 34 yaşındaki Durmuş, 2014 yılında Şırnak'ta uzman çavuş olarak göreve başladı. 2015'te katıldığı çukur operasyonları başta olmak üzere, görevlerinde gösterdiği başarılarından dolayı takdirnameye layık görüldü.

        Gabar Dağı'nda 4 Nisan 2017'de yürütülen faaliyetler sırasında, PKK'lı teröristlerce araziye döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 3 arkadaşı şehit olan Durmuş da ağır yaralandı.

        Patlamada kafatasının yarısını kaybeden, gözlerinden yaralanan ve vücudunda kısmi felç oluşan Durmuş, Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde uzun süre tedavi gördü.

        Sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın desteğiyle Ankara Tıp Fakültesi Hastanesinde operasyon geçiren Durmuş'a, titanyumdan yapay kafatası yapılarak bacağından doku nakledildi.

        Sağlığına kavuşması için uzun süre önemli operasyonlar geçiren Durmuş, baş ağrıları nedeniyle birçok kez ameliyat masasına yattı.

        Daha önce 3 kere göz, 1 mide, 1 safra kesesi ameliyatı olan gazi, beyninden de 9 ameliyat geçirdi.

        Nakil işlemlerinin ardından, sürekli yaşadığı çok şiddetli ağrılardan ise 29 Aralık'ta 2023'te Erzurum Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Bölümünde geçirdiği 14'üncü ameliyatla kurtuldu.

        Vatan aşkıyla yaşama tutunan Durmuş, kafatasında oluşan göçük, gözlerindeki görme bozukluğu ve kısmi felce rağmen, mesleğe yeniden dönme sevgisinden vazgeçmedi.

        Palandöken ilçesinde yaşamını sürdüren Gazi Durmuş, AA muhabirine, son ameliyatının ardından baş ağrılarından tamamen kurtulduğunu söyledi.

        - "Şu an normal bir yaşantım var"

        Ameliyat sürecini anlatan Durmuş, "Önceden baş ağrılarımdan duramıyordum. Şimdi Allah'a şükür hiç baş ağırım yok. Sinüs kemikleri kırık olduğu için orada boşluk varmış. O boşluğu da Erzurum'da üniversite hastanesinde doldurarak yok ettiler. Ağrılarım bitmiş durumda. Şuan normal bir yaşantım var. Ağrısız, sızısız." dedi.

        Uzun süren tedavi sürecinin ardından 14'üncü ameliyatını geçirdiğini anlatan Durmuş, şunları kaydetti:

        "Baş ağrılarından dolayı yıpranmıştım. Çok ameliyat oldum ama bir türlü çözüm bulunamıyordu. En son Erzurum Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesine gittik. Orada sağ olsun doktorumuz sorunu bulup halletti. Günlük hayatımda önceden baş ağrısından dolayı kahvehaneye gidip oturamıyordum. Baş ağrım çok oluyordu. Ses beni çok etkiliyordu. Şimdi baş ağrılarım olmadığı için gittiğim yerde uzun süre oturabiliyorum. Artık ses filan etkilemiyor."

        - "Devletimizin her daim varlığını bildik, üstümüzde hissettik"

        Aradan geçen 7 yılda devletin kendisini hiçbir zaman yalnız bırakmadığını vurgulayan Durmuş, "Allah devletimizi payidar kılsın ve başımızdan eksik etmesin. Hiçbir zaman beni yalnız bırakmadılar. Devletimizin her daim varlığını bildik, üstümüzde hissettik. Benim bütün ameliyatlarımda da hep yardımcı olmak istediler. Cumhurbaşkanımıza da teşekkür etmek istiyorum. Bana kendi ayarladığı doktorlar ameliyatlarımı halletmeye çalıştı. Onlar da çok şükür başarılı geçti." diye konuştu.

        Hayalinin yeniden askeri üniformayı giymek olduğunu vurgulayan Durmuş, "Mesleğe geri dönüp o şerefli üniformaları giymek, tekrardan bayrağımızın altında o mücadeleyi vermek, her zamanki gibi benim halen hayallerimi süslüyor. İnşallah o da nasip olur." diye konuştu.

        Gaziyi evinde ziyaret eden Türkiye Gazi ve Şehit Aileleri Vakfı Erzurum Şube Başkanı Rıza Demir de Durmuş'un çok ağır operasyonlar geçirdiğini belirtti.

        Demir, şunları kaydetti:

        "Abubekir ile ilk tanıştığımız zaman acılar içindeydi ama o haliyle namazlarını kılabiliyordu. O dönemde bizi çok duygulandırmıştı. Şu haliyle de vatan için gözünü, ayağını, vücudundan bir parça veren gazimizin, vatan millet aşkı için o üniformayı giymek istemesi bizim için çok önemli bir şey. Abubekir'in camiamızda yeri çok başka. Daha iyi göreceğiz. Daha sağlıklı göreceğiz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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