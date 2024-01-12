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        Doğu Anadolu İhracatçılar Birliğinin 2024 hedefi, 3 milyar doların üzerinde ihracat

        Türkiye'nin 1937'de ilk ihracatçılar birliği olarak kurulan Doğu Anadolu İhracatçılar Birliğine (DAİB) üye firmalar, 2024 yılında 3 milyar doların üzerinde ihracat hedefliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2024 - 13:24 Güncelleme: 12.01.2024 - 13:40
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        Doğu Anadolu İhracatçılar Birliğinin 2024 hedefi, 3 milyar doların üzerinde ihracat
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        Türkiye'nin 1937'de ilk ihracatçılar birliği olarak kurulan Doğu Anadolu İhracatçılar Birliğine (DAİB) üye firmalar, 2024 yılında 3 milyar doların üzerinde ihracat hedefliyor.

        Ağrı, Ardahan, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Erzurum, Erzincan, Elazığ, Iğdır, Hakkari, Muş, Şırnak, Tunceli, Van, Kars ve Siirt'ten 195 özerk ve serbest bölge ile ülkeye ürün gönderen DAİB, 3 bin 100 olan ihracatçı firma sayısını bu yıl 4 bine çıkarmayı planlıyor.

        Her yıl bir önceki yıla göre ihracatını artıran ve 2023'te 195 ülkeye 2 milyar 660 milyon 641 bin dolarlık ihracat yapan DAİB, yeni yılda ihracattaki payını 3 milyar doların üzerine çıkarmayı hedefliyor.

        DAİB Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Tanrıver, AA muhabirine, birlik olarak yeni yıla pozitif başladıklarını söyledi.

        Yeni yılda ihracat rakamlarını yükselteceklerini belirten Tanrıver, "2024 yılında hedefimiz 3 milyar dolar üzerinde ihracat. Geçen yıl 3 bin 100 firmamızla 2 milyar 660 milyon 641 bin dolarlık ihracat yaptık. 480 yeni ihracatçımızı gemiye ilave ettik, inşallah bu sayıyı artırarak devam edeceğiz." dedi.

        "İhracatın ana hedefi üretimdir, üretim olmadan ihracat olmaz" diyen Tanrıver, yatırımın yanı sıra istihdam sorununun bulunmadığı Doğu Anadolu'ya ihracatçıları, imalatçıları yatırım ve üretim yapmaya davet etti.

        İhracatçı üyeleri yurt dışı fuarlarına götürdüklerini belirten Tanrıver, "Devletin tahsis etiği tüm imkanları ihracatçılara sunmaya çalışıyoruz, 2024'e pozitif başladık, Türkiye üretim ve ihracatla büyüyecek. Şu anda Kızıldeniz'de nakliye sorunları başladı, yine pandemi döneminde olduğu gibi Türkiye çok pozitif yerlere doğru gidiyor. Bunları değerlendirmek, katma değeri yüksek ürünler üretmemiz lazım, bunları yaptığımız sürece ihracatçımız her zaman mutlu olacaktır." diye konuştu.

        Geçen yıl neredeyse ihracat yapmadıkları ülke kalmadığını ifade eden Tanrıver, yeni yılın ülkeye, İslam alemine, ihracatçılara mutluluk ve huzur getirmesini diledi.

        Ülkeye yatırım yapanların her zaman kazanacağını anlatan Tanrıver, şöyle devam etti:

        "Gelecek nesillere güzel şeyler bırakmak için üretime dayalı sanayiye geçmek lazım. Doğu Anadolu ülkemizin en güzel yerlerinden. Devletin bu anlamda sanayiciye pozitif ayrımcılığı var, bunları değerlendirmek lazım. İhracatçılarımızı, sanayicilerimizi bölgemize bekliyoruz. Lojistik alt yapımız, arsalar hazır."

        - "İhracatla Doğu Anadolu hak ettiği yere doğru geliyor"

        Bölgedeki komşu ülkelerle ihracatı daha çok artırmayı hedeflediklerini aktaran Tanrıver, sunları kaydetti:

        "Sanayicilik ileri ve uzun vadeli iştir, sanayiye yatırım yapan her zaman kazanacaktır. Geçen yıl ihracatçılarımızın kurdan dolayı biraz dertleri vardı, o da yavaş yavaş iyi noktaya geliyor. Pandemiden dolayı maliyet hızındaki artışlardan etkilendik ama genel anlamda 2023'ten memnunuz. Bu yıl biraz daha kurların oturmasıyla daha iyi olacağını düşünüyoruz. İhracatla Doğu Anadolu hak ettiği yere doğru geliyor, 2024 yılında hep birlikte daha güzel ihracat rakamlarına imza atacağız."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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