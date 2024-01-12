Erzurum'da kaçak 2 bin 296 botoks ilacı ele geçirildi Erzurum'da, bir yolcu otobüsünde gümrük kaçağı 2 bin 296 botoks ilacı ve 26 şırıngası ele geçirildi.

Erzurum'da, bir yolcu otobüsünde gümrük kaçağı 2 bin 296 botoks ilacı ve 26 şırıngası ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Aşkale Yol Uygulama Noktası'nda şüphelendikleri Van-İstanbul seferi yapan bir yolcu otobüsünü durdurdu.

Otobüsün bagajındaki aramada, kolilere gizlenmiş 2 bin 296 botoks ilacı ve 26 botoks şırıngası ele geçirildi.

Konuyla ilgili 3 şüpheli hakkında kaçakçılık suçundan yasal işlem yapıldı.