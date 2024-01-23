Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Erzurum, Ardahan ve Kars'ta kar yağışı etkisini sürdürüyor

        Erzurum, Ardahan ve Kars'ta kar yağışı aralıklarla etkisini devam ettiriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2024 - 10:22 Güncelleme: 23.01.2024 - 10:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurum, Ardahan ve Kars'ta kar yağışı etkisini sürdürüyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Erzurum, Ardahan ve Kars'ta kar yağışı aralıklarla etkisini devam ettiriyor.

        Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 5 derece ölçüldüğü Erzurum'da, dün başlayan kar etkisini sürdürüyor.

        Cadde ve sokakların karla kaplandığı kentte, Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin ekipleri kent genelinde kar küreme ve tuzlama çalışması yürüttü.

        Beyaz örtüyle kaplanan il merkezindeki bazı noktalar dronla görüntülendi.

        - Ardahan

        Termometrelerin gece sıfırın altında 8 dereceyi gösterdiği Ardahan'da, kar ve soğuk hava etkili oluyor.

        Yol ve kaldırımlarda buzlanma meydana gelen kentin yüksek kesimlerinde kar tipiye dönüştü.

        - Kars

        Kars’ta iki gündür kar etkili oluyor.

        Kar kalınlığının yaklaşık 20 santimetreye ulaştığı şehir merkezinde, belediye ekipleri çalışma yürütüyor.

        Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 6 derece ölçüldüğü kentte, beyaza bürünen tarihi yapılarda güzel manzaralar oluştu.

        Sarıkamış ilçe merkezinde kar kalınlığı 25, Sarıkamış Kayak Merkezi'nde ise 120 santimetreye ulaştı.

        Karayolları 18. Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, sorumluluk bölgelerinde kar küreme ve tuzlama çalışması başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        10 kişiyi bıçaklayan saldırgan hakkında yeni detaylar!
        10 kişiyi bıçaklayan saldırgan hakkında yeni detaylar!
        Japon Prenses nerede çalışacak?
        Japon Prenses nerede çalışacak?
        Cuma günü doğum... Pazar günü ölüm! İşte 17 kez bıçaklayan caninin ifadesi!
        Cuma günü doğum... Pazar günü ölüm! İşte 17 kez bıçaklayan caninin ifadesi!
        Beşiktaş'ın A.Demirspor 11'i
        Beşiktaş'ın A.Demirspor 11'i
        Çöp evde acı son!
        Çöp evde acı son!
        Fenerbahçe transferi bitiriyor!
        Fenerbahçe transferi bitiriyor!
        İş kanunları değişiyor
        İş kanunları değişiyor
        Silahlı kavgada kadını kalkan yaptı!
        Silahlı kavgada kadını kalkan yaptı!
        Vergi gelirlerini İstanbul sırtlıyor
        Vergi gelirlerini İstanbul sırtlıyor
        Borç kavgası kanlı bitti! Baltalı vahşet!
        Borç kavgası kanlı bitti! Baltalı vahşet!
        "Çirkin ve iğrençsin" diyen takipçiye yanıt
        "Çirkin ve iğrençsin" diyen takipçiye yanıt
        Hazal, 4 yaşındaydı! Oyun oynamak için balkona çıktı!
        Hazal, 4 yaşındaydı! Oyun oynamak için balkona çıktı!
        Sincan-Uygur'da 7 büyüklüğünde deprem
        Sincan-Uygur'da 7 büyüklüğünde deprem
        Ancelotti'ye Arda Güler tepkisi!
        Ancelotti'ye Arda Güler tepkisi!
        "Yüzlerce kez sorgulayın"
        "Yüzlerce kez sorgulayın"
        Sis, yağmur ve kar alarmı!
        Sis, yağmur ve kar alarmı!
        İsrail'den Hamas'a ateşkes teklifi
        İsrail'den Hamas'a ateşkes teklifi
        Seçmenler şaşkın: Biden'ın adı pusulada olmayacak
        Seçmenler şaşkın: Biden'ın adı pusulada olmayacak
        Bakasetas resmen Panathinaikos'ta
        Bakasetas resmen Panathinaikos'ta
        Euroleague'de 22. haftanın panoraması
        Euroleague'de 22. haftanın panoraması

        Benzer Haberler

        Erzurumlu engelli milli sporcu Seven'e akülü araba hediye edildi
        Erzurumlu engelli milli sporcu Seven'e akülü araba hediye edildi
        Erzurum'da polisi darbeden zanlılar adli kontrolle serbest bırakıldı
        Erzurum'da polisi darbeden zanlılar adli kontrolle serbest bırakıldı
        Erzurum'da yerleşim yerinde yiyecek arayan kurt sürüsü güvenlik kamerasında
        Erzurum'da yerleşim yerinde yiyecek arayan kurt sürüsü güvenlik kamerasında
        Erzurum ve Kars'ta 161 yerleşim yerine kar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor
        Erzurum ve Kars'ta 161 yerleşim yerine kar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor
        Erzurum, Ardahan ve Kars'ta kar etkili oldu
        Erzurum, Ardahan ve Kars'ta kar etkili oldu
        Erzurum'da trafikte tartıştığı polisi darbeden zanlı yakalandı
        Erzurum'da trafikte tartıştığı polisi darbeden zanlı yakalandı