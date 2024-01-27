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        Erzurum'da düzenlenen "İşitme Engelliler Türkiye Satranç Şampiyonası" tamamlandı

        Erzurum'da, Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonunca düzenlenen "İşitme Engelliler Türkiye Satranç Şampiyonası" tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2024 - 16:57 Güncelleme: 27.01.2024 - 17:09
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        Erzurum'da düzenlenen "İşitme Engelliler Türkiye Satranç Şampiyonası" tamamlandı
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        Erzurum'da, Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonunca düzenlenen "İşitme Engelliler Türkiye Satranç Şampiyonası" tamamlandı.

        Erzurum'da gerçekleştirilen ve 14 ilden 38 sporcunun yer aldığı şampiyonada dereceye giren sporcular, 2-12 Mart tarihlerinde yapılacak "20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları"nda Türkiye'yi temsil edecek.

        Başhakem İbrahim Yılmaz, AA muhabirine, İşitme Engelli Satranç Şampiyonası'nın sonuna geldiklerini söyledi.

        Şampiyonanın kadın ve erkek olmak üzere 2 kategoride yapıldığını anlatan Yılmaz, "Kadınlarda 6 tur, erkeklerde 5 tur yapıldı. Tur sonucu dereceye giren sporcular, Türkiye İşitme Engelli Milli Takımı'na seçildi." dedi.

        Dereceye giren sporcuların madalyalarını aldığını dile getiren Yılmaz, sporcuların 2-12 Mart tarihlerinde Erzurum'da düzenlenecek "20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları"nda Türkiye'yi temsil edeceğini aktardı.

        Seçmelerde milli takıma girmeye hak kazanan sporcular şöyle:

        - Erkekler

        1- Ahmet Taha İnal

        2- Ahmet Oğuz Coşar

        3- Oktay Kılıç

        4- Mahfuz Ateş

        5- Onur Üzülgü

        6- Alparslan Coşar

        - Kadınlar

        1- Ayşe Uyanık

        2- Fatma Çapaklı

        3- Gizem Son Uyanık

        4- Melike Yenice

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